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Teknoloji Gökbilimciler yeni bir Dünya dışı sinyal keşfetti
Teknoloji

Gökbilimciler yeni bir Dünya dışı sinyal keşfetti

Dünya dışı varlıklar, insanlığın kafasını uzun zamandır kurcalıyor. Henüz buna dair kanıtlar olmasa da teknolojinin gelişmesi ile kurulan daha kapsamlı uzay teleskopları yeni bir keşfe ışık tutabilir. Bu kapsamda gökbilimciler, Güneşe en yakın yıldız sistemi olan Proxima Centauri tarafından gelen yeni bir sinyal keşfettiler.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 10:34:00 -
Gökbilimciler yeni bir Dünya dışı sinyal keşfetti

Araştırma çalışmaları devam ederken, sinyalin 1977 yılından bu yana keşfedilen en ciddi sinyal olduğu belirtildi.

2019 yılının Nisan ve Mayıs aylarında, Avustralya’daki Parkes teleskopu tarafından 30 saatlik gözlemler sırasında dar radyo dalgaları huzmesi tespit edildiği anlaşıldı. Bu dalgaların analizi bir süredir devam ederken, henüz yer tabanlı bir ekipman (radyo teleskopu gibi) veya uydu tespit edilmedi.

The Guardian’ın haberine göre Güneşten 4.24 ışık yılı uzaklıktaki Proxima Centauri‘den gelen sinyal için çalışmalar devam ederken, ekipte bulunan bir çalışan bu sinyalin 1977’de keşfedilen ilk sinyalden sonra en ciddi sinyal olduğunu belirtti. İlk sinyal, 1977’de Ohio’daki Big Ear Radio Observatory tarafından yapılan bir arama sırasında alınan kısa ömürlü ve dar bantlı bir radyo sinyaliydi.

Proxima Centauri tarafından gelen sinyal, bu sistemin Güneş’e en yakın yıldız sistemi olmasından dolayı önem taşıyor. Çıplak gözle görülemeyecek kadar zayıf olsa da Proxima Centauri, gökbilimciler tarafından yoğun incelemeye alındı. Yıldızın yörüngesinde en az iki gezegenin olduğu biliniyor. Bunlardan birisi gaz devi ve diğeri ise Dünya’dan yaklaşık yüzde 17 daha büyük kayalık bir gezegen. Proxima b olarak adlandırılan bu kayalık gezegenin sıcaklığı, su için uygun olduğundan yaşanabilir bölge kategorisinde yer alıyor.

Ancak bu, Proxima b’de su olduğu anlamına gelmiyor. 2017’de NASA‘daki bilim adamları, Proxima b’nin Dünya benzeri bir atmosfere sahip olması durumunda ana yıldızı tarafından serbest bırakılan yoğun radyasyon ve güneş patlamalarıyla kolayca yok edilebileceğini gösterdi.

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