Gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi’ndeki 'saatli bomba'yı buldu

Wolf-Rayet diye bilinen ve kozmik bir fırıldak gibi görünen yıldız sistemi, Dünya’dan 8 bin ışık yılı uzakta.

Bilim insanlarına göre az sayıda büyük yıldız, hayatının son demlerinde Wolf-Rayet yıldızlarına dönüşüyor. Bu aşama birkaç yüz bin yıl sürüyor ama bu da bir yıldız açısından epey kısa bir süre.

Ayrıca yüz milyon yıldızdan yalnızca biri Wolf-Rayet’e dönüşecek kadar büyük olabiliyor. Gökbilimcilerin keşfettiği gibi iki yıldızdan oluşan bir sistemse daha da nadir görülüyor.

CNN haberine göre gökbilimciler, gözlemlerin ardından bu nadir sistemle ilgili birçok yeni bilgi edindi. Örneğin söz konusu dev yıldızların birbiri etrafında dönüşünün 125 yıl sürdüğü ortaya çıktı.

Pazar günü Kraliyet Astronomi Topluluğu’un Aylık Bildirimler dergisinde yayımlanan çalışmada ayrıca, bu son derece parlak yıldızların ölüme mahkûm olduğu ifade edildi. Zira sıradaki aşamanın, kara delikle sonuçlanacak bir süpernova olması bekleniyor.