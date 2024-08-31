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Gündem

Gökbey tarihe geçti! İşteZafer uçuşu...

Yeniakit Publisher
2024-08-31 12:05:00 -
Gökbey tarihe geçti! İşteZafer uçuşu...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ile birlikte, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen “GÖKBEY Zafer Uçuşu” programına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen “GÖKBEY Zafer Uçuşu” programına Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ile birlikte katılım sağlayarak, T625 GÖKBEY Helikopteri ile tarihi bir uçuş gerçekleştirdi. Söz konusu uçuş, Türkiye’nin havadaki gücünü bir kez daha perçinledi. GÖKBEY Helikopteri telsizinden seslenen Başkan Görgün şunları kaydetti:

“Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım; Bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramını coşku içinde kutluyoruz. Bu özel günde GÖKBEY Helikopterimizin gösteri uçuşuna tanıklık etmekten büyük bir gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla, Türk mühendisliğinin ve savunma sanayiinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne seriyoruz. Büyük Türk mühendisliği savunma sanayiimizin gelişiminde kritik bir rol oynayarak, ülkemizin teknolojik yetkinliğini dünyaya tanıtıyor. Savunma sanayiinde elde ettiğimiz başarılar, ülkemizi daha da yükseklere taşımamıza yardımcı oluyor. Bu başarılarda siz değerli meslektaşlarımızın katkısı büyüktür ve hep birlikte ülkemizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, milletimizin ve onun sarsılmaz ruhunun daima var olmasını diliyorum. TUSAŞ tarafından tasarlanıp, üretilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopterinin test ve sertifikasyon faaliyetleri başarılı bir şekilde devam etmektedir. Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için millî imkânlar ile geliştirilen GÖKBEY helikopteri görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz şartlarında TEI tarafından geliştirilen millî TS1400 Turboşaft Motoru ile etkin bir şekilde icra edebilecek”

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