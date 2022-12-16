GÖKBEY o tarihte yerli motorla havalanacak!

BTK Akademi tarafından düzenlenen Kariyer Zirvesi’nde açıklamalarda bulunan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, GÖKBEY helikopterinin yerli motorla ilk uçuşunu 2023 yılının Mayıs-Haziran aylarında gerçekleştireceğini duyurdu.

Konuşmasında Akşit, "Cumhurbaşkanımız bu motorumuz için beni görevlendirirken kaç yılda çalıştırabileceğimizi sordu. Ben de 3 ile 5 yıl arasında çalıştırabileceğimizi söyledim. 3 yıl 10 ay gibi bir sürede ilk çekirdeğini çalıştırdık. Tabi motoru çalıştırmak ile seri üretime geçmek arasında uzun bir süreç var. En büyük karşılaştığımız zorluklardan birisi beklentileri yönetmek. İnşallah önümüzdeki yıl Mayıs-Haziran aylarında ilk uçuşumuzu yapacağız" ifadelerini kullandı.

TS1400 turboşaft motoru sıcaklık tarama testlerini tamamlanmıştı

TEI, Twitter hesabından TS1400 turboşaft motorunun 669 sensörün kullanıldığı sıcaklık tarama testini tamamladığını, "TEI-TS1400, 669 sensörle zorlu sıcaklık tarama testlerini tamamladı. Bu büyüklükteki bir turboşaft motoruna, bu kadar sensörü hassas ve faal olarak yerleştirerek çalıştırmak; mükemmel tasarım, montaj ve test kabiliyetlerimiz sayesinde başarıldı" ifadeleriyle duyurmuştu.

A Haber’de Sebep Sonuç programına katılan ve Türkiye’nin ilk milli helikopter motoru olan TS1400 Turboşaft motoru üzerine açıklamalarda bulunan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TS1400’ün sertifikasyonu için 2023 öncesinin planlandığını açıklamıştı. Seri üretim içinse 2024 yılı hedefleniyor.

TEI tarafından yürütülen Turboşaft Motor Geliştirme Projesi (TMGP) kapsamında geliştirilerek yerli GÖKBEY genel maksat helikopteri ve T129 ATAK taarruz helikopterlerine güç vermesi planlanan TS1400 geliştirme motorunun ilk çalıştırılması Ekim 2020’de gerçekleştirilmişti. TS1400’ün ilk olarak TUSAŞ T625 GÖKBEY genel maksat helikopterinde kullanılması planlanıyor. GÖKBEY’in TS1400 ile ilk uçuşa 2023’te hazır olması hedeflenmekte.

DefenceTürk