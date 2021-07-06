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Teknoloji Gökbey helikopterinde kritik gelişme! O tarihte yerli motorla uçacak
Teknoloji

Gökbey helikopterinde kritik gelişme! O tarihte yerli motorla uçacak

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, 2023 yılında TEI-TS1400 motorunun Gökbey helikopteri ile uçuşa hazır olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 16:48:00 -
Gökbey helikopterinde kritik gelişme! O tarihte yerli motorla uçacak

Teknopark İstanbul tarafından 3 ayda bir yayımlanan "Target" dergisinin 11'inci sayısında TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ile yapılan bir röportaja yer verildi.

Türk savunma sanayiinin yerli ürün ve servis ihtiyacını karşılamak üzere kurulan TEI’nin havacılık motorlarının tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi anlamında birçok ilki hayata geçirdiğini ifade eden Mahmut Faruk Akşit, salgının oluşturduğu olumsuz koşullara rağmen çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

TEI-TS1400 motorunun 2023 yılında Gökbey helikopteri ile uçuşa hazır olacağını belirten Akşit, TEI-PD170 motorunun ise Aksungur platformuna entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını ve önümüzdeki haftalarda uçuşların başlamasını beklediklerini aktardı.

Prof. Dr. Akşit, yüzde 95 yerlilik oranına sahip olan TEI-PD170’in altyapısından elde ettikleri deneyimle TEI-PD222 motorunun çalışmalarını ise devam ettirdiklerini söyledi.

 

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