GÖKBEY helikopterinde kritik bir aşama daha tamamlandı

Geçtiğimiz yıllarda HÜRKUŞ projesi ile TUSAŞ’a verilen Tasarım Organizasyonu Onayı (Design Organization Approval-DOA) belgesinin kapsamı, büyük helikopterlerin tasarımını da içerecek şekilde T625 GÖKBEY helikopteri için genişletildi.

TUSAŞ, SHGM tarafından ulusal ve uluslararası kanunlara uygun olarak yapılan kapsamlı ve detaylı değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamladı. T625 GÖKBEY helikopteri için böylece Tip Sertifikası alma yolundaki önemli bir adım daha gerçekleşti.

Tasarım Organizasyonu Onayı ile ilgili konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Daha önce sabit kanat HÜRKUŞ için bir sertifikasyon yetkimiz vardı. Şimdi ise sıfırdan tamamen yüzde yüz milli helikopterimiz olan GÖKBEY için de önemli bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. SHGM ile olan iş birliğimizi kuvvetlendirerek, yerli ve milli ürünlerimiz için gereken tüm aksiyonları almaya devam edeceğiz" dedi.

GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülmekte olan Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatılmıştır. Program bütçesi ve takvimi 03 Ocak 2013 tarihli SSİK ile kararlaştırılmış ve 26 Eylül 2013 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) arasında sözleşme imzalanmıştır.

GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, ilk uçuşunu Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirmiştir. Buna müteakiben, ikinci prototip helikopter de ilk uçuşunu Haziran 2019 tarihinde başarıyla gerçekleştirmiştir. GÖKBEY’in, test faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından 2021 yılında seri üretime geçmesi planlanmaktadır. GÖKBEY’in silahlı versiyonu da geliştirilecek.

TUSAŞ, yılda 24 adet GÖKBEY Helikopteri üretmeyi amaçlamakta.

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