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Gökbey 2021 başındayerli motorla seri üretimde

Türk Savunma Sanayii Zirvesi ve Gökbey helikopterine ilişkin hedeflerini değerlendiren Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli helikopter Gökbey'in seri üretimine 2021 yılının başında başlanacağını ve helikopteri şu anda testleri devam yerli motorla uçuracaklarını açıkladı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 09:32
Gökbey 2021 başındayerli motorla seri üretimde

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Savunma Sanayii Zirvesi ve Gökbey helikopterine ilişkin hedeflerini değerlendirdi.

Demir, Türkiye’nin geldiği konum itibarıyla küresel güç olmanın gerekliliklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Bunun başında insan kaynağı, bilgi ve teknolojiyle desteklenmiş bir savunma sanayisi geldiğine işaret eden Demir, bu unsurlara vurgu yapmak için zirveyi  gerçekleştirdiklerini belirtti. İsmail Demir, gelecek yıl bir şurayla Türkiye’nin çok uzun soluklu savunma sanayisi stratejilerini sağlık, haberleşme, iletişim, ulaşım, enerji gibi sektörlerle geniş kapsamlı ele almak istediklerini belirtti. Demir, Gökbey’in seri üretim takvimine ilişkin de bilgiler verdi. Helikopterin seri üretiminin 2021 sonunda başlayacağının ifade edildiğini ancak Erdoğan’ın bu süreyi “biraz uzun” bulduğunu belirten Demir, şöyle konuştu: “Biz bunu 2021 başı olarak alıyoruz. Bir hava aracının kalifikasyon süreci gerçekten çok dikkatli yürütülmeli. Helikopterimiz hazır ve buna motoru da hazırlıyoruz. Prototip helikopterimizin motoru, Atak’ta kullandığımız motorun aynısı ancak motoru hazırlanıyor. TEI’de bu helikopterimize yönelik motor hazırlıkları devam ediyor, motorumuz ateşlendi, test ortamında çalışıyor şu anda. Onun da kalifikasyon ve test süreçleri devam edecek. İnşallah helikopterimizin seri üretim aşaması geldiğinde kendi yerli motorumuzla uçuracağız.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 09:32
  1. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  2. Türk Savunma Sanayii Zirvesi
  3. Gökbey
  4. Gökbey helikopteri

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