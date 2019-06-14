Gökay Otyam Merkez Bankasında başdanışman olarak göreve başladı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), Gökay Otyam'ın banka bünyesinde başdanışman olarak göreve başladığı bildirildi. TCMB'den yapılan açıklamada, Otyam'ın iletişim alanında başdanışman olarak görevlendirildiği belirtildi. 1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Otyam'ın, yüksek öğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde tamamladığı ifade edildi. Otyam'ın ulusal bir kanalda Ekonomi Müdürlüğü görevinde bulunduğu kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.