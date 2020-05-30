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Aktüel

Gök taşı düştüğünü sonradan fark ettiler, tarlaya çıkıp aramaya başladılar

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde vatandaşlar, güvenlik kamerasına yansıyan bir ışık hüzmesi gördü.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 11:02:36 -
Gök taşı düştüğünü sonradan fark ettiler, tarlaya çıkıp aramaya başladılar

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde vatandaşlar, güvenlik kamerasına yansıyan bir ışık hüzmesi gördü. Bunun gök taşı olma ihtimalini düşünen köylüler, akşam saatlerinde traktörlerine atlayarak gök taşını aramaya başladı.


Çınar’a bağlı Ballıbaba köyünde oturan vatandaşlar, bahçelerine yerleştirdikleri güvenlik kameralarındaki görüntüleri silmeden önce videoları inceledi. Görüntüleri inceleyen köylüler, geçtiğimiz gün gökyüzünde görülen ve gök taşı olduğu iddia edilen olayın köylerinde de yaşandığını gördü. Hemen harekete geçen köylüler, akşam saatlerinde traktörlerine atlayarak gök taşının düştüğü bölgeye doğdu yola koyuldu. Yaklaşık 3 saat boyunca gök taşı arayan köylüler, daha sonra elleri boş bir şekilde evlerine döndü.


Köylülerden Halit Şen, gök taşı düşme olayını gördükten hemen sonra traktörlerle aramaya koyulduklarını söyledi. Şen, "Ballıbaba ve Karabudak köylerinin arasına düştüğünü gördük. Düşerken ışık saçtı. Tarlada yaklaşık 3 saat boyunca gök taşını aradık" dedi.

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