Gök: 600 milyon insan yanlış gıdayla hastalanıyor

Ekonomik büyüme, iklim değişikliği, yüksek enerji fiyatları, küreselleşme ve hızlı kentleşme, gıda tüketimi ile üretimini ve piyasalarını da etkilediğini belirten Gök, şunları dile getirdi: “Dünya gıda piyasalarında özel sektörün önemini artırması da bu oluşuma katkıda bulunmaktadır. Bir yandan sağlıklı, güvenilir ve yeterli gıdaya ulaşmada çarpıklıklar, adil olmayan paylaşımlar sonucunda açlık ve açlıktan kaynaklanan hastalıklar ve ölümler artmaya devam etmektedir. Diğer yandan ise sosyal dokunun hırpalanması ile değerlerin yozlaşması ve kaybolması ciğerlerimize adeta bir mızrak gibi saplanan Kovid-19 Pandemisi ile daha da derinleşerek insanlığı tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Dünyada, her 9 insandan biri yetersiz beslenmekte, her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybetmekte, yine her yıl yaklaşık 600 milyon insan güvenilir olmayan gıda tüketimi nedeniyle hastalanmaktadır. Afrika’da çocukların açlıktan ve 10 liralık antibiyotik ilaçları alamadıkları için ölmeleri acı vericidir.”

GDO’lular güvenilir olmayan gıdaların başında

Süpermarketler için mevsim kavramının ortadan kalktığını belirten Gök, “Ancak, hangi ürünün hangi şartlarda, nasıl saklandığı ise bilinmemektedir. En önemlisi de gıdaların geldikleri yerlerden insanlar arasına bir perde çekildiğidir. Özellikle Genetiği Değiştirilmiş Organizma anlamına gelen GDO katkılı endüstriyel gıdalar, maliyetin düşürülmesi amacıyla alternatif ve kalitesiz hammadde kullanımı, güvenilir olmayan gıdaların başını çekmektedir.”