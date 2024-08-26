  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Göğe yükselen alevler geride enkaz bıraktı
Gündem

Göğe yükselen alevler geride enkaz bıraktı

Yeniakit Publisher
2024-08-26 12:21:00 -

Hatay'ın Antakya ilçesinde alevlere teslim olan 2 ahşap ev, kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Kantara Mahallesi’nde meydana geldi. Depremde hasar gören tescilli 2 katlı ahşap ev sabahın erken saatlerinde alevlere teslim olarak yandı. 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İlerleyen saatlerde de 2 katlı evin yanında bulunan 1 katlı hasarlı ahşap ev alevlere teslim oldu.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 2 ev de kullanılmaz hale geldi.

 

“Sabahın erken saatlerinde kalktığımızda alevlerin yükseldiğini gördük”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kantara Mahallesi Muhtarı Abdullah Sertaç Şahin, “Sabahın erken saatlerinde kalktığımızda alevlerin yükseldiğini gördük. İtfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri gelerek müdahale etti. Sönen yer tekrardan alevlenerek yan tarafındaki ahşap eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı” ifadelerini kullandı.

Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yerel

Iğdır'da 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İzmir Kemalpaşa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir Kemalpaşa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yerel

İzmir Kemalpaşa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23