Dünyanın önde gelen premium çikolata markalarından Godiva’nın 2020 Bayram Koleksiyonu’nda lezzetlerini sofistike aranjmanlarla bir araya getiriyor. Godiva Ramazan Bayramı için altı yeni çikolata kutusu hazırladı.

Dünyanın önce gelen premium çikolata markalarından Godiva, 2020 Ramazan Bayramı için altı yeni çikolata kutusu hazırladı. Tüketicilerine 1926’dan bu yana en prestijli çikolata deneyimini sunmayı hedefleyen Godiva, Bayram Koleksiyonu’nda lezzetlerini sofistike aranjmanlarla bir araya getirdi.

İkonik tatlar özel tasarlanan kutularda

Godiva 2020 Bayram Koleksiyonu, özenle hazırlanmış renkli kutularıyla hediye olarak öne çıkıyor. Kutuların içinde pralin, madlen ve napoliten çikolatalar yer alıyor. Godiva’ya özgü ikonik Gold serinin parçası olan Gold Bayram Kutusu, markanın en çok sevilen 24 özel pralin çikolatasından oluşuyor. Sade çikolata sevenlerin tercihi madlen çikolatalar, özel Finesse Supréme serisine ait kutularda sunuluyor. Godiva Napoliten çikolata kutularıysa, fındıklı, fıstıklı, sütlü ve bitter olarak dört ayrı çeşit çikolatayı deneyimlemek ve paylaşmak isteyenler için öne çıkıyor.

Ücretsiz ve güvenli teslimat

Godiva.com.tr’de satışa sunulan kutular, kişisel notlarınız eşliğinde Godiva tarafından ücretsiz olarak kargo yoluyla güvenli şekilde gönderiliyor. Bayramın her anını çikolata tadında yaşamak isteyenler, Godiva Ramazan Bayramı Koleksiyonu ve eşsiz Godiva lezzetlerini tüm Türkiye’ye teslimat sağlayan Godiva’nın internet sitesinden bulabilir.