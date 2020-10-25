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Dünya Göçün anahtarı Erdoğan’ın elinde
Dünya

Göçün anahtarı Erdoğan’ın elinde

Libya’nın ayağa kalkması ve kendini savunması için çalışan Türkiye’nin adımları İtalyan basınında manşetlere çıktı. Libya askerine sahil güvenlik ve su altı savunma eğitimi veren Ankara’nın artık Libya sahillerinin hakimi olduğunu belirten İtayanlar, “Göç akışının anahtarı Erdoğan’ın ellerinde” diyerek gerektiğinde AB’ye karşı kullanacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 18:41:00 -
Göçün anahtarı Erdoğan’ın elinde

Türkiye’nin Libya’daki adımları batılıları rahatsız etmeye devam ediyor. Rusya, Fransa, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Esed rejimi ve Sudan’ın açık destek verdiği Hafter’e karşı Libya yönetiminin yanında yer alan ve askeri zafer kazanan Türkiye’nin kazanımları yine İtalyan basınında manşetlere çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın, Libyalı askerlere, sahil güvenlik eğitimi verilmeye başlandığını açıklaması ve Libyalı özel kuvvetlere Su Altı Savunma (SAS) eğitimlerinin de verildiğini duyurması İtalyanları rahatsız etti.

Göç akışı Erdoğan'a bağlı

İtalyan basını, Afrika’dan Avrupa’ya göçmen akışının ağırlıklı olarak Libya-İtalya hattında olması nedeniyle durumu mercek altına aldı. Avrupa’ya göç rotasının Ankara’nın kontrolüne geçtiğini aktaran Avvenire gazetesi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’dan doğu rotasındaki göç akışının yönetimi için anahtarları aldı” diye yazdı.

Il Manifesto gazetesi de, “Göçmenlerin Libya rotası Erdoğan’ın ellerinde” başlığını atarak, “Türklerin amacı Libya’da üstünlüklerini vurgulamak ve İtalyanlara bir tokat atmak idiyse, Libya Sahil Güvenliği’nin kontrollerinde olduğunu duyurmaktan daha iyisini yapamazlardı” ifadesine yer verdi.

Gazete ayrıca Türk Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter paylaşımındaki fotoğraflara işaret ederek, “Ankara’nın silahlı güçleri, İtalya’nın 2018’de Trablus’a hediye ettiği 2 devriye botunun üzerinde görülüyor” ifadelerine de yer verip, bunun güç gösterisi olduğunu belirtti.

Libya'da kontrol Türkiye'de

“Türkiye Libya Sahil Güvenliği’nin kontrolünü ele geçirdi” başlığını atan La Repubblica gazetesi de “Türkiye, Libya Sahil Güvenliği’ni eğitmeye başladı. Bu bizim Trablus üzerindeki nüfuzumuza yeni bir darbe teşkil ediyor, çünkü şimdiye kadar bunu İtalyan askeri misyonu gerçekleştiriyordu” ifadelerini paylaştı.
İtalyanlar, Türkiye’nin Avrupa’ya göç yolunun kontrolünü eline almasıyla gerektiği zaman bunu AB’ye karşı kullanmaktan geri durmayacağını da belirtip, “Erdoğan yine stratejik bir adımla büyük kazanımlar elde etti” yorumunu yaptı.

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