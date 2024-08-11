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Yaşam Göçük altında kalan iki işçi hayatını kaybetti
Yaşam

Göçük altında kalan iki işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-08-11 20:32:00 -
Göçük altında kalan iki işçi hayatını kaybetti

Tuzla'da kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti.

Tuzla'da kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti. Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında yaşanan göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 2 işçinin cansız bedenine ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, göçüğün sivil vatandaşa ait inşaat sahasında meydan geldiği ve müstakil evin altyapı inşaatı sırasında heyelan oluştuğu belirtildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul İtfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçinin cansız bedeni, AFAD ve itfaiye ekiplerimizce sağlık ekiplerine teslim edildi." ifadesi kullanıldı.


Kaynak: AA

 

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