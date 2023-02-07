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Dünya Göçük altında doğum yaptı! Bu bebek enkaz altında doğdu
Dünya

Göçük altında doğum yaptı! Bu bebek enkaz altında doğdu

Kahramanmaraş merkezli deprem deprem Suriye'yi de vurdu. Bir kadın enkaz altında doğum yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 11:59:00 -

Suriye'nin Halep şehrinde hamile bir kadın enkaz altında doğum yaptı. Kurtarma ekipleri bebeğin sağlıklı olduğunu, annenin ise hayatını kaybettiğini söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Suriye’de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Halep şehrinde devam eden kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altındaki hamile bir kadının doğum yaptığı bildirildi. Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan bebeğin sağlıklı olduğu belirtilirken, enkaz altından çıkarılan kadının ise hayatını kaybettiği kaydedildi.

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