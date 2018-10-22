Göçmenleri Ankara diye Ardahan’a bıraktılar
Ülkelerindeki iç savaştan kaçan Afgan uyruklu 64 göçmen, Türkiye’ye geçtikten sonra insan kaçakçıları tarafından Ankara denilerek Ardahan’a bırakıldı.22 Ekim 2018 Pazartesi 13:06
İran’dan yasadışı yollarla Türkiye’ye geçen 64 göçmen, insan kaçakçıları tarafından paraları alınarak Ankara denilip Ardahan’a bırakıldı.
"Araba gelecek ve sizi alacak"
Kaçakçılar kayıplara karışırken, Ardahan Artvin karayolunun Değirmenli köyü mevkisine bırakılan kaçak göçmenler jandarma tarafından engellendi.
Kaçakçıların Ankara ve İstanbul’a götüreceğiz diyerek yolda bıraktıklarını söyleyen Afgan uyruklu Emrullah Kerimi, iç savaştan kaçtıklarını belirterek, “Araba gelecek ve sizi alacak dediler” diye konuştu.
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