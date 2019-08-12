Göçmenlere yeşil kartı zorlaştıran uygulama

Münübe Yılmaz

ABD Başkanı Trump, sosyal hizmetlerden faydalanan düşük gelirli göçmenlerin yeşil kart almasını engelleyecek yeni bir düzenleme getiriyor. Belgesiz göçmenlere yönelik yapılan operasyonlarda pek çok kişinin tutuklandığı ABD'de, yönetim son olarak yönetim yoksullara verilen sağlık hizmeti Medicaid, gıda karnesi ya da konut yardımı gibi kamu hizmeti desteklerinden faydalanan yasal göçmenlere ABD’de kalıcı oturma ve yaşama izni sağlayan Yeşil Kart’ın verilmesini engellemeyi öngörüyor. Bunun da bazı göçmenlerin Amerikan vatandaşı olmasını engelleyecek. Federal yasalar Yeşil Kart almak isteyenlerin zaten devlete yük olmayacaklarını kanıtlamalarını gerektirirken, Pazartesi günü açıklanan yeni düzenlemeler bu göçmenlerin Yeşil Kart almasını engelleyecek bir dizi kamu destek programını da yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. ABD Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri yetkilileri artık eğitim, aile içi gelir ve sağlık gibi etmenlerin yanı sıra göçmenlere yasal statü verilmesi için aldıkları devlet desteğini de inceleyecek. ABD'deki göçmenlerin bir kısmı sosyal yardım alırken, göçmenlerin çoğunun statüsü bu yardımları almalarına engel oluyor. ABD'de 544 bin kişi her yıl Yeşil Kart başvurusu yapıyor ve bunların 382 bini ise bu yeni incelemeye maruz kalabilecekleri kategorilerde bulunuyor. Yeni uygulanacak düzenlemeyle beraber Yeşil Kart adaylarının üç yıllık vergi beyanı yapması ve iş sahibi olması gerekiyor. ABD'ye sığınmacı olarak gelenler ise bu uygulamadan muaf tutulacak.