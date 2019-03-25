Göçmenler yakayı Yalova’da ele verdi Yalova'da 11 adrese düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 109 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yasa dışı yollarla yurda kaçak giren göçmenlerin yakalanması için operasyon yapıldı. Kent merkezindeki 11 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, Afganistan uyruklu 109 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerden M.R.R. (20) ve M.S.S'nin (31) göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürüldü. Yakalananların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.