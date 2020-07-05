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Aktüel

Göçmen kuşlar Sarıkamış'a renk katıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-05 10:57:18 -
Göçmen kuşlar Sarıkamış'a renk katıyor

KARS (AA) - Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa, rengarenk açan çiçekler, bölgeye gelen göçmen kuşlarla şenlendi.

İlçeyi çevreleyen 2 bin 300 rakımlı Komdere, Acısu ve Kızılçubuk bölgesinde konaklayan göçmen kuşlar, sulak alanlarda hem beslenme hem de üreme imkanı buluyor.

Sarıçam ormanları ve rengarenk çiçeklerle bezenmiş meralar, leylek, angıt, atmaca, kulaklı orman baykuşu gibi birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

Bölgedeki çayırlarda, sulak alanlarda ve üreme alanlarında sayıları her geçen gün artan göçmen kuşlar, renkli görüntüler oluşturuyor.

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