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Gündem Göçmen kaçakçısı tutuklandı
Gündem

Göçmen kaçakçısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-05-05 11:53:00 -
Göçmen kaçakçısı tutuklandı

Adana'da polisin takibiyle uygulama noktasında durdurulan bir hafif ticari araç ile otomobilde 13 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldıkları hafif ticari araç ile otomobili, uygulama noktasında durdurdu. Araçlarda, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 13 kaçak yakalandı.

Kaçak göçmenlerin, Gaziantep'ten alındığı ve İstanbul'a götürüldüğü belirlendi. Sürücüler A.A. ve İ.A. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Adana Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden hafif ticari aracın sürücüsü A.A. tutuklandı, diğer şüpheli İ.A. ise adli kontrolle serbest kaldı.

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