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Gündem Göçmen kaçakçılığına geçit yok! 5 ilde 44 gözaltı
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Göçmen kaçakçılığına geçit yok! 5 ilde 44 gözaltı

Bitlis merkezli 5 ilde jandarmanın göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 304 kaçak göçmen de yakalandı. Ayrıca Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 21:48:00 -
Göçmen kaçakçılığına geçit yok! 5 ilde 44 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis, Batman, Siirt, Muş ve Vanda göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı iki ayrı operasyon düzenledi. 255 jandarma personelinin görev aldığı operasyonlarda 44 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 304 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Soruşturma kapsamında 9 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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