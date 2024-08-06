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Gündem Göçmen kaçakçılarına operasyon: 31 kişi...
Gündem

Göçmen kaçakçılarına operasyon: 31 kişi...

Yeniakit Publisher
2024-08-06 13:31:00 -
Göçmen kaçakçılarına operasyon: 31 kişi...

Aydın'ın Didim ilçesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 organizatör yakalanırken, 31 göçmen kurtarıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Göçmen Kaçakçılığına yönelik koordineli çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Didim ilçesinde 2 günde 3 göçmen kaçakçılığı olayı meydana geldi. Bir kısmı karada, diğerleri ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan müşterek operasyonda denizde olmak üzere olaylarda 7 organizatör, 205 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 2 adet yelkenli tekne, 1 adet bot ve malzemeleri, 1 adet tekne motoru, 2 adet araç ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5'i ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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