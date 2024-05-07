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Yerel Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor!
Yerel

Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-07 22:57:00 -
Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor!

Hakkari merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 10'u tutuklandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu 35 şahsın ilimize kaçak yollardan göçmen soktukları, bu göçmenleri ilimiz sınır köylerinde konaklatarak akabinde batı illerine sevk ettikleri tespit edilmiştir. Bahse konu göçmen kaçakçılığı suçunu organizatörlük boyutunda işleyen 35 şahsa yönelik 26 Nisan 2024 tarihinde ilimiz merkezli 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 29 şahıstan 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şahıs adli kontrol talebi ile serbest kalmış ve 16 şahıs savcılık tarafından serbest kalmıştır" denildi.

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