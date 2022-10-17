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Yerel "Göçmen kaçakçıları" tutuklandı
Yerel

"Göçmen kaçakçıları" tutuklandı

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 10:57:00 -
"Göçmen kaçakçıları" tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 10-16 Ekim'de gerçekleştirilen 8 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, suçta kullanılan 3 araca el konuldu.

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