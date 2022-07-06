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Aktüel Göçerleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
Aktüel

Göçerleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde göçerleri taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 20:27:00 - 2022-07-06 20:31:39
Göçerleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde göçerleri taşıyan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Şırnak'tan gelerek ilçedeki Şivreş Yaylası'na giden göçerlerin içinde bulunduğu kamyonet, Barış Mahallesi Yavrucak mezrası yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi, ilk müdahaleden sonra Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olanlar Van'a sevk edildi.

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