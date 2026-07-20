Göcek’te can pazarı: Yanan tur teknesi sulara gömüldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı dünyaca ünlü Göcek Hamam Koyu'nda lüks charter teknesi alevlere teslim oldu. Sabahın erken saatlerinde makine dairesinde çıkan yangında 5 yolcu ve 3 mürettebat son anda kurtarılırken, yangın sonrası ağır hasar alan tekne batan sulara gömüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ndeki Hamam Koyu'nda 'Princess Alize' isimli charter teknede yangın çıktı. Yangında 5 yolcu ile 3 personel tahliye edilirken tekne battı.
Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ndeki Hamam Koyu'nda saat 06.30 sıralarında 'Princess Alize' isimli charter teknenin makine dairesinde yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tekneyi sardı. İhbar üzerine bölgeye kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve liman başkanlığı ekipleri sevk edildi. Teknedeki 5 yolcu ile 3 mürettebat tahliye edildi.
Ekiplerin 2 saatlik çabası sonucu alevler söndürülürken, yanan tekne battı.
Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.