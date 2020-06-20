Göç İdaresi'nden Dünya Mülteciler Günü mesajı:

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"79,5 milyon insan zorla yerinden edilirken her dakika 25 kişi evini terk ediyor. 2019 yılında evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 9,4 milyon kişi artarken dünya genelinde mülteci konumuna düşen ve sığınma arayan kişilerin sayısı 33,6 milyona erişti ve bunun yarısını çocuklar oluşturuyor. Dünyada en çok mülteciyi son 7 yıldır kesintisiz bir şekilde Türkiye barındırıyor."