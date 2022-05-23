Göç İdaresi Başkanlığı işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 23/05/2022 - 27/05/2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

KURA İŞLEMLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 06/06/2022 tarihinde saat 10:30’da Göç İdaresi Başkanlığı Şehit Kadir Kırbaç Konferans Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Belirtilen bu tarihte değişiklik olması halinde Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır. Adaylar noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılabilecektir. Göç İdaresi Başkanlığı (https://www.youtube.com/channel/UCk4p0zl3EyDVF9Oi4oZNrpA) kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.

Adres: Göç İdaresi Başkanlığı Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No: 4 06370 Yenimahalle / ANKARA Telefon: 0312 422 0832

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