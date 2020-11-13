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Aktüel Göç gündeminin yeni adresi "Kırlangıç Dergi" ilk sayısıyla yayında
Aktüel

Göç gündeminin yeni adresi "Kırlangıç Dergi" ilk sayısıyla yayında

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün hazırladığı Kırlangıç Dergi, ilk sayısında, göç olgusu ve Türkiye'de göç yönetiminin bileşenlerini, uyum politikası uygulamaları ve ülkedeki yabancı kültürlerin geleneklerini okuyucularına aktardı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 14:32:07 -
Göç gündeminin yeni adresi "Kırlangıç Dergi" ilk sayısıyla yayında

ANKARA (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan, ulusal ve uluslararası arenada göç alanındaki önemli gelişmeler, göç yönetimi uygulamalarının detayları, farklı kültürlerden esintiler, uyum hikayeleri ile birçok konunun yer aldığı "Kırlangıç Dergi" ilk sayısı ile yayın hayatına başladı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük bünyesinde yayımlanmaya başlanan Kırlangıç Dergi, göç ile yolları kesişen herkesi ilk sayısını okumaya davet etti.

Üç ayda bir çıkacak Kırlangıç Dergi, göç olgusu ve Türkiye’de göç yönetiminin bileşenlerini, uyum politikası uygulamalarını, ülkedeki yabancı kültürlerin geleneklerini ve daha birçok konuyu okuyucusu ile paylaştı.

İlk sayısında, "Uyum bize umut veriyor" sözüyle okuyuculara seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de uygulanan uyum aktiviteleri ve bunların huzur atmosferinin oluşturulmasındaki öneminin altını çizdi.

Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü de Türkiye'deki göç yönetiminin genel hatlarına ve kısaca tarihine yer verdiği yazısında, "Hedefimiz Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün ortaya koymuş olduğu üstün performansı daha da ileriye taşımak" değerlendirmesinde bulundu.

- "Uluslararası Göç Filmleri Festivali" kapak konusu oldu

Kırlangıç Dergi'nin kapağında, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce organize edilen bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı ve katılımlı tematik film festivali, "Uluslararası Göç Filmleri Festivali" yer aldı.

Dünyayı saran ve derinden etkileyen pandemi nedeniyle çevrimiçi (online) ve canlı düzenlenen festivalin tüm detayları ve bu gibi kültürel aktivitelerin uyum sürecindeki kritik rolü okuyuculara aktarıldı.

Türk halkının ve yabancıların huzuru için insani çözümler bulmak amacıyla 2013'ten bu yana çalışan Genel Müdürlük, göç gündemindeki önemli gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmayı ve bunu göç konusunda uzmanlaşmış kişilerin yorumlarıyla doğru bilinen yanlışları, Kırlangıç Dergi ile okuyucularına aktarmayı amaçlıyor.

Kırlangıç Dergi'ye Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi "www.goc.gov.tr" adresinden, Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle dijital olarak ulaşılabiliyor.

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