0553 313 94 23

Göç eden Leylekler Aslanapa’da mola verdi

Bahar ayının müjdecisi olarak ta bilinen göçmen kanatlılar arasında yer alan leylekler yağan yağmurdan dolayı Kütahya’nın Aslanapa ilçesinin arazilerine indiler.

05 Nisan 2019 Cuma 09:35
Göç eden Leylekler Aslanapa’da mola verdi

Bahar ayının müjdecisi olarak ta bilinen göçmen kanatlılar arasında yer alan leylekler yağan yağmurdan dolayı Kütahya’nın Aslanapa ilçesinin arazilerine indiler.


Soğuk bölgeden sıcak iklimli bölgelere göç etmek için yola çıkan onlarca leylek, Aslanapa-Altıntaş yolu üzerinde bulunan çimenlik ve tarlalara konarak mola verdi.


Uzun yollar kat ettikten sonra Aslanapa ilçesinde mola vermek için sulak çimenlik araziye inen Leylekler, çimenlik ve çamurlu olanarazide bulunan böceklerle karınlarını tıka basa doyurdular.


Tarlalarda karınlarını doyuran ve su ihtiyaçlarını karşılayan leylekler, yağmurun da durmasıyla gidecekleri bölgelere doğru uçmaya başladı.


Leylekleri yerde görmenin bölge halkı tarafından kısmetin bol olması anlamına geldiğini belirten Mehmet Akarsu, ’’Aslanapa civarındayız. Yaklaşık 30 veya 35 adet leylek ilkbaharın gelişiyle buraya gelmişler. Leylek görmek nasip kısmet derler. İnşallah kısmetimiz nasibimiz açılır’’ ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 09:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Doğma büyüme muhtar
    1. (Özel) Doğma büyüme muhtar
    2. Yabancı uyruklu refakatsiz çocuk..
    3. ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü..
    4. "1915 olayları için uluslararası..
    5. Bisikletçiler Madalyaya Doymuyor
    6. Bursa’nın 3 ilçesinde altyapıya dev..
    7. Cilt hastalığı olanlar dikkat! İşte..
    8. Baro Başkanı Adem Aktürk: "Avukatlar..
    9. Dolar/TL 5,6010 seviyesinde işlem..
    10. Aydın’da çapa yevmiyesi 150 liraya..
    11. 5 Nisan Avukatlar Günü
    12. Aydın dağlarında at ve öküzler tarım..
    13. Gram altın 232 lira seviyelerinde..
    14. Önce hayat, sonra bebek
    15. "Anneler ninni söyleyerek deşarj..
    16. AK Parti’li meclis üyeleri..
    17. Çin ile ABD arasındaki ticaret..
    18. Sayan X-Ray cihazlarını söktürdü!..
    19. Doğalgaz arama alanlarında inceleme
    20. Tarihi caminin temelini kazdılar
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor
    ABD'den Türkiye yine tehdit dolu mesaj
    ABD'den Türkiye yine tehdit dolu mesaj
    Gökçek anlattı: CHP 80 bin oyu böyle yok etmiş!
    Gökçek anlattı: CHP 80 bin oyu böyle yok etmiş!
    23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra Belediye Başkanı olarak oturdu
    23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra Belediye Başkanı olarak oturdu
    AK Parti İstanbul'da son durumu açıkladı
    AK Parti İstanbul'da son durumu açıkladı

    Günün Karikatürü

    5 Nisan 2019
    CHP itiraz ettiğine bin pişman! Cumhur İttifakı'nın oyları arttı
    CHP itiraz ettiğine bin pişman! Cumhur İttifakı'nın oyları arttı
    CHP ve İmamoğlu'nun adaletten kaçma telaşı!
    CHP ve İmamoğlu'nun adaletten kaçma telaşı!