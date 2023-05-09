Gobi Çölü’nün ilk yenilenebilir enerji santrali elektrik üretimine başladı

Ningxia Hui Özerk Bölgesi’ndeki 1 milyon kilovatlık yerleşik kapasiteye sahip güneş ve rüzgar projesinin, ilk aşamasında, her yıl 1,8 milyar kilovat saat üretmesi öngörülüyor. Bu enerji miktarı, ilgili şirketin açıklamasına göre, 1,5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek nicelikte.

Söz konusu proje, aynı zamanda ülkenin ilk ultra yüksek voltajlı elektrik iletimi kanalı ve Gobi Çölü’nde ve merkez Çin'in Hunan eyaletinde yer alan diğer çorak bölgelerde üretilen en önemli yeşil enerji iletim projesi.

Öte yandan Yunnan eyaletinin Qujing kentinde de 800 megavat kapasiteli bir rüzgâr enerjisi tesisi, 8 Mayıs Pazartesi günü şebekeye bağlandı. Söz konusu tesis, karada kurulmuş en büyük rüzgâr türbin tarlası özelliğini taşıyor.

Yunnan-Guizhou platosunda yerleştirilmiş 135 türbinden oluşan rüzgâr santrali, geliştiricisi ülkenin enerji devi State Power Investment Corporation Limited (SPIC) adlı kuruluşa göre “akıllı” bir santral olup her türlü sorunu kendiliğinden saptama kabiliyetine sahip.

Projenin her yıl 2,06 milyar kilovat saat elektrik üretmesi bekleniyor. Bu miktar, 641 bin standart kömür tasarrufuna olanak vererek yılda 1,73 milyon ton karbon dioksitten ve bin 100 tondan fazla sülfür dioksitten kaçınılmasını sağlıyor.

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