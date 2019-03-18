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Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

Şanlıurfa'daki, Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, Türkiye'nin dört bir tarafından adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:45
Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

Hava sıcaklığının 15 derecenin üstüne çıktığı Şanlıurfa'da, tarihi ören yerinde ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta resmi açılışı yapılan ve turizmde 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle gözlerin çevrildiği Göbeklitepe, sıcak havayı fırsat bilen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Ordu'dan Adana'ya Muğla'dan Erzurum'a kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinden Şanlıurfa'ya gelen çok sayıda kişi Göbeklitepe'de Neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatı buluyor.

"İnsanları heyecanlandırıyor"

Ordu'dan bir otobüs kafileyle gelen Ufuk Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce medya aracılığıyla gördüğü Göbeklitepe'yi ilk defa ziyaret ettiğini söyledi.

Ören yerinin tanıtımının çok güzel yapıldığını belirten Ersoy, yıl içerisinde Göbeklitepe'ye ilginin katlanarak artacağına inandığını ifade etti.

2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilişini ören yerini görünce dahi iyi anladığını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Gayet güzel bir organizasyon ve tanıtım burada yapılmış. Burası gerçekten insanları heyecanlandırıyor. 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesindeki haklılığı burayı görünce daha iyi anladık. Devletimiz ve büyüklerimiz gerçekten haklı bir karar almış, buranın dünyaya tanıtılmasında büyük yarar vardır. 12 bin yıl önce burada bir medeniyetin olduğunu düşünmek dahi bizleri heyecanlandırıyor. Türkiye'de böyle eserlerin olduğu bir yerin ülkemizde olması en önemli kazanımlarımızdan biridir. Çalışmalar devam ediyor, ileride çok daha güzel şeylerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Devletimizin özellikle burayı daha fazla gündemde tutup tanıtmasını istiyoruz."

"Ülkemiz tanıtım faaliyetlerini iyi götürüyor"

Adana'dan gelen doktor Levent Civelek de ören yerinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Civelek, "Göbeklitepe'de 12 bin yıl öncesine dayanan bir uygarlık bulunmuş. Burası tarım keşfedilmeden önce bulunmuş, dolayısıyla çok ilginç bir yer. Çok başarılı bir şekilde dünyaya duyurmamız gerekiyor. Toplumun her kesimi burayı merak ediyor, ülkemiz tanıtım faaliyetlerini çok iyi götürüyor. Tarih konusundaki dünya insanlarının yaklaşım çelişkisinin de Göbeklitepe sayesinde giderileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Tur rehberi Erkan Tali de Muğla'dan Şefika Pekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Göbeklitepe'ye geldiklerini belirtti.

Özellikle öğrencilerin merak etmesi dolayısıyla Göbeklitepe'yi ziyaret ettiklerini aktaran Tali, "Göbeklitepe'ye rahat bir şekilde geldik, inanılmaz mutluyuz. Keyifli anlatımlarla gezi programımızı sürdürüyoruz." dedi.

Erzurum'dan ören yerine eşiyle gelen Muhammed Aksu da çok beğendiği Göbeklipe'nin, tarihinin yanı sıra bulunduğu tepe itibarıyla da muhteşem bir doğaya sahip olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:45
  1. Şanlıurfa
  2. Ordu
  3. Muğla
  4. Erzurum
  5. Adana
  6. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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