  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Göbeklitepe'deki tarihi ritüeller belgesel oldu
Aktüel

Göbeklitepe'deki tarihi ritüeller belgesel oldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de tarihi alandaki ritüelleri konu alan "Göbeklitepe Sakinleri" belgeseli çekildi - Belgesel, ilk görücüye çıktığı 39. İstanbul Festivalinde finale kalmasıyla dikkati çekti - Filmin yönetmeni ve Harran Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat Benek: - "Göbeklitepe'nin aktif olduğu dönemde ortaya atılan ritüeller ile köylülerin ören yerinin keşfi öncesi yaşadığı ritüellerin birbirine çok yakın olduğu belgeselde ortaya çıktı" - "Belgeselimizi yurt içi ve dışındaki festivallere göndereceğiz. Karşılık bulacağını düşünüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:04:16 -
Göbeklitepe'deki tarihi ritüeller belgesel oldu

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de tarihi alandaki ritüeller "Göbeklitepe Sakinleri" adlı belgesele konu oldu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ikinci yılını geride bırakan Şanlıurfa'daki "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, kitap, film, dizi ve animasyon filmlerine konu olmaya devam ediyor.

Tarihi ören yeri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdikten sonra ulusal ve uluslararası birçok yapıma imza atan senarist ve yönetmenin de ilgi odağında olmayı sürdürüyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat Benek, akademik hayatının yanı sıra yönetmenliğini yaptığı kısa filmlerle katıldığı ulusal ve uluslararası festivallerde birçok ödüle layık görüldü.

Benek, son olarak tarihi 12 bin yıl öncesine dayanan Göbeklitepe temalı 68 dakikalık belgesel çekti.

Göbeklitepe köyü sakinleri ile röportajlar yapan Benek, tarihi ören yerinde keşif öncesi gerçekleştirilen ritüelleri 102 yaşındaki Ayşe nineden başlayıp farklı yaşlardaki kişilerin dilinden anlatıyor.

Belgesel ilk görücüye çıktığı 39. İstanbul Festivalinde finale kalmasıyla dikkati çekti.

Söz konusu belgesel, İstanbul'daki organizasyon sonrası ulusal ve uluslararası festivaller de yer alacak.

- "Keşif öncesi ve sonrasındaki ritüeller benziyor"

Profesör Dr. Sedat Benek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belgeselin hazırlanmasına destek olan ekip arkadaşlarına ve Göbeklitepe köylü sakinlerine teşekkür etti.

Bölgede son bir asırda yaşayan 6 farklı kişi ile Göbeklitepe üzerine yaptıkları röportajlara belgeselde yer verdiklerini aktaran Benek, farklı inanç gruplarının da farklı günlerde Göbeklitepe'de inançları gereği yaptıkları ritüelleri aktardıklarını ifade etti.

Göbeklitepe ören yerinin ortaya çıkışı ve şimdiye olan etkisini aktarmaya çalıştıklarını belirten Benek, şöyle devam etti:

"Göbeklitepe'nin aktif olduğu dönemde ortaya atılan ritüeller ile köylülerin, ören yeri keşfi öncesi yaşadığı ritüellerin birbirine çok yakın olduğu belgeselde ortaya çıktı. Bu bağlamda önemli diğer nokta ise bu ritüellerin yakın tarihe kadar devam ettiğidir. Salt bir dilek ağacının anlamından öte ören yerinin keşif öncesi de kutsal bir alan olduğu, mart ayında kutsal sayılan bir dönemde kutlamalar festivaller şeklinde hayvanların dolaştırıldığı, kurbanların kesildiği, bir anlamda tüm yöre insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen büyük şenliklerin yapıldığı bir mekan olduğu ortaya çıktı."

- "Festivalleri dolaşacak"

Benek, belgeseli ilk gönderdikleri festivalde ciddi bir karşılık bulmasına sevindiklerini dile getirdi.

Göbeklitepe'nin öneminden dolayı belgeselin dikkati çektiğini belirten Benek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar çekilen tüm diziler, filmler ve belgesellerde arkeolojik boyut öne çıkarılırken biz arkeoloji temeline uygun sözlü tarih şeklindeki anlatım biçimini tercih ettik. Belgeselimizde yörede yaşayan insanların sözlü tarih temelinde yaklaşımını ortaya koyduk. Belgeseli, bugüne kadar bu ritüellerin nasıl devam ettiğini ve nasıl yapıldığını sorguladığımız bir yapım olarak insanlığın beğenisine sunuldu. Belgeselimizi yurt içi ve yurt dışındaki festivallere göndereceğiz, karşılık bulacağını düşünüyoruz."

"Göbeklitepe Sakinleri" belgeseli, 9-20 Ekim tarihleri arasında İstanbul 39. Film Festivalinde finalde yarışacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acılı baba fotoğraftaki 3 oğlunun kara haberini aynı gün aldı
Gündem

Acılı baba fotoğraftaki 3 oğlunun kara haberini aynı gün aldı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında en büyüğü 24 yaşında olan 3 kardeş hayatını kaybetti. Kardeşlerden geriye ise babalarıyla birlikte ..
Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım: Vurmak için sabırsızlanıyorum
Dünya

Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım: Vurmak için sabırsızlanıyorum

Akdeniz ve Ege'de mültecilerin botunu batırmakla ün salan Yunanistan'dan bir skandal daha geldi. Yunanistan'ın Midilli Adası’ndaki Meclis Üy..
Dikkat çeken sözler: Erdoğan bu yüzden hedef
Gündem

Dikkat çeken sözler: Erdoğan bu yüzden hedef

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uluç Özülker, Erdoğan gibi kararlı bir liderin Fransa'nın bölgedeki hedeflerinin önünde büyü..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı