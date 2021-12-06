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Sağlık Göbeklitepe'de aşı standı açıldı
Sağlık

Göbeklitepe'de aşı standı açıldı

Türkiye geneli iki doz Kovid-19 aşılamasında son sırada yer alan Şanlıurfa'da, tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe Ören Yeri'nde aşı standı faaliyete geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 11:56:00 -
Göbeklitepe'de aşı standı açıldı

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, yaptığı yazılı açıklamada, kent genelindeki aşılama oranının artırılması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Şanlıurfa'da en fazla ziyaretçi yoğunluğunun olduğu mekanların başında Göbeklitepe'nin geldiğini ifade eden Gülüm, şunları kaydetti:

"Bu yıl içerisinde pandemiye rağmen 500 bin civarında bir misafir ziyaretçi oldu. Bunu fırsat bilerek bir haftadan beri burada bir aşı noktası oluşturduk. Hafta sonu tatillerini şehrimizde geçiren ve tatil nedeniyle aşı olamayan, misafirlerimizi, gezi alanlarında aşılayalım istedik. Hem aşılarını olsunlar hem de tatillerini gönüllerince yapsınlar. Bundan dolayı da şehrin bağışıklığını en üst seviyeye getirebilmek için insan hareketliğinin olduğu her fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Kadim şehir Şanlıurfa'nın da Göbeklitepe mevkisindeyiz, aşılamalarımıza başladık. Yerli turist gruplarının ilgisi oldukça iyi, burada arzu eden kişilere aşıları yapılıyor. Biz aşı sayılarımızı artırmak için kollarımızı sıvadık halkımızın da bu pandemi mücadelemize destek verme adına da kollarını sıvamalarını istiyoruz."

İkinci doz aşısını Göbeklitepe'de yaptıran İbrahim Halil Güler de mekanı gezmeye geldiğini belirterek, burada aşılama imkanı sunan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

 

 

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