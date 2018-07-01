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Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi'nde

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe arkeolojik alanının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne girmesiyle Türkiye'nin söz konusu listeye kayıtlı alanlarının sayısının 18'e yükseldiği duyuruldu.

01 Temmuz 2018 Pazar 18:40
Göbeklitepe UNESCO Dünya Miras Listesi'nde

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin "Göbeklitepe arkeolojik alanı"nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne adaylık başvurusunun, halen Bahreyn'in başkenti Manama'da devam eden Dünya Miras Komitesi 42. toplantısında kabul edildiği ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildiği belirtildi.

11 BİN YIL ÖNCESİNE UZANIYOR

Açıklamada, Şanlıurfa'da bulunan ve 2011'den bu yana Türkiye'nin UNESCO'daki Geçici Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe arkeolojik alanının, Yukarı Mezopotamya bölgesindeki dünyanın bilinen en eski megalitik yapı grubu olduğu ve tarihinin günümüzden 11 bin yıl öncesine kadar uzandığı vurgulandı.

ÜLKEMİZİN UNESCO TESCİLLİ ALANLARININ SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Bakanlık açıklamasında, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Bakanlığımızın yoğun çabaları sonucunda, söz konusu başvurunun kabulüyle ülkemizin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne tescilli alanlarının sayısı 18'e yükselmiştir." ifadesi yer aldı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 18:40
  1. Şanlıurfa
  2. UNESCO
  3. Göbeklitepe
  4. UNESCO dünya mirası listesi

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