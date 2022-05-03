Göbeklitepe T biçimli heykel ne zaman kim tarafından yapıldı?

Göbeklitepe veya Göbekli Tepe, Şanlıurfa il merkezinin 18 km kuzeydoğusunda, Örencik köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur. Adıyaman’da 1970 yılında bulunan ve Göbeklitepe’deki heykeller ile çağdaş olan ‘T’ biçimli kült heykeli müzenin ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Uzmanlar, Adıyaman'da Göbeklitepe benzeri bir ören yerinin olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

1970 yılında Adıyaman'da bulunan ‘T’ biçimli kült heykeli Göbeklitepe’deki heykellerle aynı dönem ve aynı özelliğe sahip. Adıyaman’ın Kahta ilçesi Çıralık köyünü bağlı Kilisik mezrasında bulunan ‘T’ biçimli kült heykeli Şanlıurfa Göbeklitepe’deki 12 bin yıllık heykellerle aynı çağ ile tarihlenirken, o heykellere benzerliği ile dikkat çekiyor.