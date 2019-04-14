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Göbeklitepe Kurtuluş Maratonu yapıldı

8'inci Göbeklitepe Yarı Maratonu ve 5-10-21 kilometre koşularına yerli ve yabancı sporcular katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı maratonda dereceye girenlerin ödülleri verildi.

14 Nisan 2019 Pazar 20:58
Göbeklitepe Kurtuluş Maratonu yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve Gençlik Spor Bakanlığı ile Atletizm Federasyonunun paydaşlığını yaptığı 8'inci Göbeklitepe Yarı Maratonu renkli görüntülere sahne oldu. Erkekler ve bayanlar kategorilerinde 5, 10 ve 21 kilometre etaplarında gerçekleştirilen koşuya vatandaşlar ilgi gösterdi. Yerli ve yabancı sporcuların katıldığı maratonda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de vatandaşlara eşlik etti. Her yaş grubundan sporcuların koştuğu güzergahlarda esnaf ve vatandaşlar da katılımcılara alkışları ile destek verdi. Maratonun tamamlanması ile birlikte ödül töreni yapıldı.

Sporculara ödüllerini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'ya da bu güzel görüntüler yakışır. Biz, gençliğinin kıymetini bilen ve onları eğitimle, sporlu bütünleştirmeyi amaçlıyoruz. Bugün de bu düşüncemizin bir adımı idi. Katılımı gösteren sadece gençlerimize değil, her yaştan vatandaşımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 20:58
  1. Şanlıurfa
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