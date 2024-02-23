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Kadın - Aile Göbek yağlarını yakan kür: Tarçınlı süt! Bir ton para vermeyin, yağlar cayır cayır yandı! İşte çözümü
Kadın - Aile

Göbek yağlarını yakan kür: Tarçınlı süt! Bir ton para vermeyin, yağlar cayır cayır yandı! İşte çözümü

Yeniakit Publisher
2024-02-23 23:50:00 - 2024-02-23 23:56:36
Göbek yağlarını yakan kür: Tarçınlı süt! Bir ton para vermeyin, yağlar cayır cayır yandı! İşte çözümü

Kilo alanlarda genel olarak ilk yağlanma göbek ve bel bölgesinde oluşuyor. Hem sağlık hem de estetik açıdan olumsuz etkiler yaratan göbek yağlarından kurtulmak için sağlıklı beslenme planı, egzersiz ve tarçınlı süt yeter. Yapılan araştırmalar tarçınlı süt tüketerek zayıflamanın mümkün olduğunu kanıtladı. O zaman ne yapıyoruz? Günlük beslenme planımıza tarçınlı süt dahil ediyoruz. Tarçınlı süt ile göbek yağlarını yakan kür tarifi yazının devamında sizleri bekliyor.

Tarçınlı süt metabolizma hızlandırıyor, göbek yağlarını yakmaya yardım ediyor.

Yapılan araştırmalar, sütün içerisinde bulunan kalsiyumun vücuttaki yağ oranını azalttığını ortaya koyuyor. Düzenli ve sağlıklı bir beslenme planı ile egzersizin yer aldığı bir yaşam biçimi içerisine 2 bardak süt eklediğinizde yağ yakımı için yeterli ideal şartlar oluşuyor. 1 litre süt içerisinde bulunan kalsiyum miktarı; 10 kilo et, 12,6 kilo patates, 17 kilo elma, 5,2 ekmek ve 2,4 kilogram havuç içerisinde bulunan kalsiyum miktarına eşdeğer. Durum böyle olunca hem sağlıklı kemikler hem de formda bir beden için süt içmek zorundayız.

Genel olarak tatlandırıcı görevi üstlenen tarçın, metabolizma hızlandırır ve yağ yakımının artmasını sağlar. Bilinen en eski baharatlardan bir tanesi olan tarçın, kan şekeri seviyesi ve kolesterol dengesini düzenliyor. Tarçın karın bölgesinde biriken yağların erimesinde oldukça faydalıdır. Karın bölgesinde bulunan kan damarlarını uyardığı için karın yağlarının erimesinde büyük rol oynar.

Süt ve tarçının bu özellikleri düşünüldüğünde bu iki malzemeden oluşan göbek yağlarını yakan kür uygulaması yerinde bir uygulama olarak görülür.

Göbek yağlarını yakan kür

Malzemeler
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  • 1 su bardağı yağsız süt
  • Yarım çay kaşığı toz tarçın

Hazırlanışı

Sütü hafif ısıtın. Sütün içerisine tarçını ekleyin. Bir tanesi uyumadan 3 saat önce olmak üzere gün içerisinde toplam iki kere tüketin. İstediğiniz kiloya ulaşana kadar küre devam edebilirsiniz.

NOT: Yurt dışında yapılan bir araştırmaya göre 6 hafta boyunca her gün çeyrek çay kaşığı kadar tarçın tüketen insanlarda kandaki glikoz miktarı ve kötü kolesterol miktarında azalma görülüyor. Ayrıca şeker hastaları için faydalı olan tarçının tüketilmesi gerektiği uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

Tarçın kullanılarak çeşitli zayıflama yöntemleri bulunuyor. Bu yöntemlerden kendinize uygun olan bir tanesini seçerek düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

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