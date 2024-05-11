Göbek yağlarını cayır cayır yakıyor! Kilo verme yöntemi: Uyumadan önce 2 kez yiyin.... Yoğurt kürü

Göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak sandığınız kadar zor değil. Diyet listenize ekleyeceğiniz bu kür sayesinde metabolizmanızı hızlandırıp kısa sürede kilo verebilirsiniz..

Yoğurt, sindirim sisteminin düzenlenmesine ve bağırsakların çalıştırılmasına yardımcı olur. Ayrıca, yavaşlayan metabolizmayı harekete geçirerek kısa sürede yağ yakımını gerçekleştirir. Vücutta biriken şişkinliği ve ödemi atar..

Yoğurt kürü için gereken malzemeler:

-1 kase yoğurt

-1 çay kaşığı toz zencefil

-1 çay kaşığı toz zerdeçal

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-1 çay kaşığı toz tarçın

Hazırlanışı:

Bir kase yoğurdu alın ve içerisine 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı toz zerdeçal ve 1 çay kaşığı toz tarçını ekleyin.

Malzemeleri iyice karıştırın, homojen bir karışım elde edene kadar çırpın.

Yoğurt kürünü haftada 2 defa düzenli olarak tüketmek etkili olacaktır. Ayrıca, gece uyumadan 30 dakika önce bu kürü tüketmeniz daha etkili sonuçlar verebilir.