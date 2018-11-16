Göbek fıtığı tedavisi



Göbek fıtıkları göbek çukuru içinden veya hemen yakınından çıkar ve bir fındık büyüklüğünden-portakal büyüklüğüne kadar değişik boyutlarda olabilir.

Kadınlarda daha sık görülür ve en sık hamilelik sırasında hasta tarafından fark edilir. Normalde içeri doğru olması gereken göbek çukuru, dışarı doğru bombeleşmiştir. Hamilelik bitiminde bazı kişilerde göbek fıtığı kaybolabilir. Gebeliğin sonlanmasına rağmen fıtık devam ediyorsa, tedavisi gerekir.

Göbek Fıtığı Neden Olur?

Göbekte fıtığın çıktığı açıklık bölgesi doğumdan itibaren zaten bir zayıf noktadır.

Göbek fıtığının çıktığı yer, bebek anne karnındayken, anne ile arasındaki kan akımını sağlayan kordonun bebek karın duvarına girdiği yerdir. Doğumdan sonraki birkaç gün içinde kordon güdüğü düşer -göbek bağının düşmesi- biçiminde adlandırılır. Bu bölge tamamen kapanır; buranın tam kapanmaması sonucu çocuklarda göbek fıtıkları, kapandıktan sonra erişkinlik döneminde yeniden açılması sonucu erişkinin göbek fıtığı ortaya çıkar.

Göbek Fıtıklarının Tedavisi

Göbek fıtıkları da kasık fıtıkları gibi karın duvarı fıtıklarındandır ve sadece ameliyat ile kapanır.

Tüm karın duvarı fıtıklarını yama ile kapatmak gerekir. Ancak göbek fıtıklarında açıklık küçük olduğu için bazen yama kullanmadan da kapatma olabiliyor. Genel uygulama her türlü fıtığın yama ile onarılmasıdır.

Küçük göbek fıtıklarının yamasız, direkt dikiş ile onarımı sonrası nüks görülme oranı yüksektir. Uzman tavsiyesi, tüm göbek fıtıklarında yama ile onarımın nüksleri önlemek açısından daha doğru olduğu şeklindedir. Yama ile onarılmayan göbek fıtıklarının küçük dahi olsa, zaman içinde yüksek oranlarda nüks ettiği tespit edilmiştir.

Göbek fıtıkları daha çok karın içi basıncın çok arttığı dönemlerde belirginleşir, gebelik veya aşırı kilo alma gibi. Gebelik sırasında ortaya çıkan göbek fıtıkları için, bazen sezeryan esnasında fıtığın dikiş ile onarılması denenir. Bu tür dikişle onarımlar her zaman yeni ve daha büyük fıtık oluşma riski taşır. Gebelere, sezeryan sırasında bu tür dikiş ile onarım teknikleri tavsiye edilmez.

Açık veya kapalı ameliyat

Açık yöntemle standart yamalar kullanılırken, kapalı yöntemde mutlaka kompozit yama kullanımı gerekmektedir. Kompozit yamalar daha pahalı olduğu için ameliyat maliyetini oldukça artırır.

Göbek fıtığının çapı büyüdükçe kapalı yöntemin avantajı daha belirgin olarak ortaya çıkar: büyük göbek fıtıklarında kapalı yöntem hasta için daha kolay ve rahattır.

Açık veya kapalı onarımdan sonra aynı gün veya ertesi gün hastanın evine gitme şansı vardır.

Göbek fıtıklarının yama ile onarılması halinde, nüks etme ihtimali yok denecek kadar azdır.

Buna karşılık iyi onarılmamış, yama kullanılmamış ve nüks etmiş göbek fıtığının onarımı zorlaşmaya başlar. Nüks etmiş göbek fıtıkları her zaman orijinal göbek fıtığından daha büyük olur.

Tedavi Edilmezse Riski?

Göbek fıtıkları büyüdüğünde, artan oranda fıtık boğulması riski taşır. Diğer fıtıklara göre göbek fıtıklarının boğulma riski daha fazladır.

Küçük dahi olsalar göbek fıtıklarını onarmak daha doğru olacaktır. Daha önceleri, uzanınca veya elle içeri itince kaybolan fıtık, artık içeri girmiyordur.

Acil bir durum olan fıtık boğulması ağrı ve bölgede kızarıklık da yapar. Acil durumlarda yeterli sağlık hizmeti bulmakta güçlük çekeceğinizi düşünüyorsanız, en kısa sürede göbek fıtığınızdan kurtulmalısınız.

Bebeklerdeki fıtık

Bebeklerde görülen göbek fıtıkları ile çocuk doktorları ve çocuk cerrahisi uzmanları ilgilenmektedir. Çocuk göbek fıtıkları hemen ameliyat gerektirmez. Pek çoğu çocuk 2 yaşına gelmeden önce kendiliğinden kaybolur.

Yamanın pahalısı bu

Fıtık ameliyatlarında eskiden tek seçenek mevcuttu: karın duvarını ileri derecede gerdirip yırtığın kenarlarını karşı karşıya getirmeye çalışıp, bunun üzerini standart yama ile örtmek. Bu ameliyat hem çok ağrılı olurdu hem de kısa süre içinde nüks ederdi. Çünki zamanla bağırsağa yapışabiliyor. Artık kompozit yamalar da bağırsağa temas söz konusu değil. Yukarı bakan yüzü normal yama yapısında olurken, alta bakan yüz, bağırsağın yapışmasına mani olacak ince bir film tabakası ile kaplı.. Onun için bunlara “dual layer” veya “kompozit” yamalar denmekte.

Bu şekilde yırtık kenarlarını gerdirip yakınlaştırmak gerekmiyor; istenen ölçüde yama, güvenli yüzü alta bakacak şekilde yırtık onarılıyor.

Bu yamaların tek olumsuz yanı, standart yama ile kıyaslanmayacak ölçüde yüksek maliyetleridir. Büyüklük ve çaplarına göre değişmekle beraber ortalama 1500-2500 TL fiyatları var.