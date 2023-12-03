Göbek eriten, kabızlık gideren yoğurt kürü: öyle bir şey yaptı ki! Hem sağlıklı hem de aç bırakmadan fazla yağla son veriyor
Fazla kilolarından kurtulmak, sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşmak isteyenler diyet listelerine yöneliyor. Kilo vermenin en önemli kuralı... Göbeğinizden şikayetçiyseniz veya kabızlık sorununuz varsa göbek eriten ve kabızlığa karşı etkili yoğurt küründen fayda görebilirsiniz.
Göbek Eriten, Kabızlık Gideren Yoğurt Kürü Tarifi İçin Malzemeler
1 şişe maden suyu
Yarım su bardağı yoğurt
Yarım limon suyu
1 çay kaşığı kuru nane
Göbek Eriten, Kabızlık Gideren Yoğurt Kürü Tarifi Nasıl Yapılır?
Bütün malzemeler güzelce karıştırıldıktan sonra, su bardağına alınarak içilir.
Sodalı yoğurt kürü, sabah kahvaltısından yarım saat önce 1 su bardağı, gece yatmadan 2 saat önce 1 su bardağı olmak üzere, günde toplam 2 su bardağı tüketilmelidir.
Not; Hazırlanan sodalı yoğurt kürünü sürekli kullanmanızda hiç bir sakınca yok. İki hafta düzenli kullanıldığında özellikle göbek bölgesinde incelme görülecektir.
Maden sulu yoğurt kürünü kullanmaya başladığınız ilk günden itibaren, bağırsaklarınızın daha iyi çalıştığını fark edeceksiniz.
Bu karışım hem yağları yakıp, göbek bölgesinde incelme sağlayacak, hemde bağırsakları çalıştırıp, kabızlık sorununu ortadan kaldıracaktır. Kullanmadan önce uzmanına danışınız.