Göbek bağı bakımı için...

Göbek bağı bakımında herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmamak için dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan uzmanlar, normal şartlarda bir bebeğin göbek bağının doğumdan sonraki 2 hafta içinde düştüğüne dikkat çekiyor. Ancak asıl önemli nokta, bu süre içerisinde bakımı..

HER BEZ DEĞİŞİMİNDE TEMİZLEYİN

Bebeğin göbek bağı güdüğü mavi beyaz karışımı bir renkten siyaha dönerek kuruyor. Yaklaşık 2-3 hafta içinde de düşüyor.



Her bez değişiminde göbek bağı güdüğünün yüzde 70 alkol içeren solüsyonlar ile temizlenmesi gerek.

Bağ, idrar veya dışkı ile kirlenmiş ya da yapışkan hale gelmişse kaynatılmış ılık ve temiz su ile temizleyin.

Sonrasında emici bir bez ya da kağıt havlu ile ıslaklığını alın ve havalandırarak kurumasını sağlayın.

HAVA İLE TEMAS ETMELİ

Göbek bağı, hava ile temas ederek kuru kalıyor. Bu sebeple bebek bezinin, göbek bağını kapatmayacak şekilde hafif aşağı doğru kıvırarak bağlanması önem taşıyor. Sıcak havalarda, hava sirkülasyonunu artırmak için tulum yerine göbeği açıkta bırakacak giysiler giydirilmesi gerekiyor.

Göbek bağı temizliğinde banyo süngeri kullanın. Bağ düştükten sonra bebeğinizi yıkayabilirsiniz.

Bunun yanı sıra göbek bağını koparmak için müdahale etmeden kendi kendine düşmesini beklemek çok büyük bir önem taşıyor.

UFAK ÇAPLI KANAMA OLABİLİR

İyileşme sürecinde göbek bağı kenarında ufak çaplı bir kan görmenin normal..

Enfeksiyon halinde yapılması gerekenleri şöyle:

Göbek bağı düştüğü zaman ufak çaplı bir kanama görülebiliyor. Ancak bağdan ve dibinden irin gelmesi, kötü kokması, etrafındaki cildin kızarık, şiş veya ödemli olması durumunda mutlaka doktora başvurun. Göbek bağı enfeksiyonu oluştuğu durumda bir an önce müdahale edilmesi enfeksiyonun yayılımını durduruyor.