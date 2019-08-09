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GMİS, Karadon’da madencileri bilgilendirdi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanlar Kurulu, toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili gelişmeler hakkında üretim bölgelerinde maden işçilerine bilgi verdi.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:25
GMİS, Karadon’da madencileri bilgilendirdi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanlar Kurulu, toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili gelişmeler hakkında üretim bölgelerinde maden işçilerine bilgi verdi.


GMİS Başkanlar Kurulu, Üzülmez, Amasra, Armutçuk, Kozlu, Maden Makinaları Fabrikası ve Gelik işyerlerinin ardından sabah vardiyasında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi’nde çalışan madencileri ziyaret ederek bilgilendirdi.


Ziyarete GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS’e bağlı şube başkan ve yöneticileri katıldı.


GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, madencilere hitaben yaptığı açıklamada Hükümet ile TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu arasında çerçeve anlaşmasının henüz imzalanmadığını bu nedenle diğer toplu iş sözleşmeleri gibi TTK ve MTA toplu iş sözleşme görüşmelerinin de sonuçlanmadığını söyledi.


Yeşil, “Toplu iş sözleşmesiyle ilgili yasal grev süreci 25 Ağustos’ta bitiyor. 6 Ağustos tarihinde TTK ve MTA’da grev kararımızı aldık ve işverene bildirdik. Eğer TÜRK-İŞ Kamu Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu ile Hükumet arasında bir anlaşma olmazsa 25 Ağustos’ta greve çıkacağız.


Bizler toplu sözleşmelerimizi masa başında bitirmek istiyoruz. Bizim ilettiğimiz talepler haklı ve meşru taleplerdir. Bugün Türkiye’de enflasyon rakamları ile Hükumetin teklif ettiği zam rakamları arasındaki farkı biliyorsunuz. Yine iç ve dış politikadaki sıkıntıları da biliyoruz ama bunun bedelini işçi ödemez, ödeyemez. 25 Ağustos son günümüz. Elbette biz 25 Ağustos’a kadar var gücümüzle mücadelemize devam etmek ve toplu sözleşmemizi bitirmek istiyoruz. Ama karşılığı olmazsa sizlerle birlikte işyerlerimizde grev pankartlarımızı asacağız. Toplu sözleşme dışında buradaki sorunları, sıkıntıları biliyor, çözmeye gayret ediyoruz. Buranın sahibi sizlersiniz. Biz emek veren, alın teri döken, canını dişine takan, kelle koltukta yeraltında çalışan maden işçileriyiz. Elbette emeğe karşı buradaki keyfi uygulamalara da hep birlikte izin vermeyeceğiz. Şimdiden önümüzdeki Kurban Bayramınızı kutluyorum, sağlıklı, huzurlu nice bayramlar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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