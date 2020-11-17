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Teknoloji Gmail'de yeni dönem
Teknoloji

Gmail'de yeni dönem

Dünyanın en popüler e-posta servislerinden Gmail için yeni güncellemeler söz konusu. Google Gmail servisine yeni bir dizi özellik ekliyor. Yeni gelecek olan yeniliklerle daha güvenli, daha kolay ve daha kişisel bir uygulama oluşturulması amaçlanıyor...

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:25:00 -
Gmail'de yeni dönem

Gmail, kullanıcılara daha iyi hizmet vermek için zaman zaman güncellemeler yapıyor. Dünyanın en popüler e-posta servislerinden biri olan Gmail, yeni özelliklerle birlikte çok daha akıllı hale gelecek. Peki Gmail'in yeni özelliği nedir, nasıl kullanılacak?

Gizlilik ve kişiselleştirme odaklı özellik geliyor

Kullanıcılardan kişiselleştirme için izin alacak ve yeniliğini uygulayacak Google, daha iyi bir Gmail deneyimi sunmayı planlıyor.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre söz konusu akıllı özelliklerden bazıları zaten kullanıcıların isteği doğrultusunda açılıp kapatılabiliyordu. Google, yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılara daha net bir seçim yapma fırsatı veriyor ve özellikleri daha anlaşılır hale getiriyor.

İki farklı ayar sunulacak

Kullanıcılara Gmail, Chat ve Meet servislerinde akıllı özellikleri açmak-kapatmak ya da Google ürünlerini kullanıcı verileriyle kişiselleştirmek ya da kişiselleştirmemek için 2 ayrı ayar sunulacak. Kullanıcılar bu ayarları açmaları durumunda neler olacağını da net bir şekilde görebilecek. Bu sayede neye izin verdiklerini ya da vermediklerini açık bir şekilde görmüş olacak.

 

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