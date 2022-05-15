Glüten nedir? Glütensiz ürünler neler?
Son zamanlarda glütensiz beslenme popüler hale gelmeye başladı. Bu sebeple glütenin ne olduğu, glütensiz beslenmenin neyi ifade ettiği merak ediliyor. Peki, glütenin zararları nelerdir?
Glüten içeren ürünlerden uzak durmak isteyenler ‘Glüten nedir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, glüten tüketmek zararlı mı?
Glüten nedir?
Glüten, buğday içerisinde yer alan ve un öz değerlerini en fazla içeren protein grubudur. Unun içerisinde yaş glüten değeri 28-32 arası ideal olup eksikliği durumunda iyi buğday ile karıştırılarak veya kuru glüten ilavesi ile istenen değerlere ulaşılabilir. Kuru glüten, buğday nişastası üreticilerinin yakın geçmişe kadar teknoloji yetersizliğinden dolayı elde edilmesi zor olan ancak bugün un sanayi, dayanıklı unlu mamüller, ve balık yemi başta olmak üzere yem sanayinde kullanılan bir sanayi hammaddesi haline gelmiştir.
Yem sanayisindeki kullanımı özellikle balık yavru yemlerinde 2 mm'nin altında yer alan ıslak ürünlerinin imalinde avantaj sağlamaktadır. Son yıllarda birçok yem üreticisi tarafından tercih edilmektedir.
Kullanımının sınırlı veya kontrollü olması gerekliliği Çölyak hastalığının bu protein grubuna karşı hassasiyetinden kaynaklanmaktadır. Batı ülkelerinde hazır gıdalarda, içindekiler listesinde belirtilmesi gereken belli bir oranın üzerinde risk taşıyan alerjenlerin başındadır.
Glütensiz ürünler neler?
Sebzeler:
Kıvırcık Salata
Marul, Brokoli
Ispanak
Karalahana
Pazı
Yonca Filizi
Brüksel Lahanası
Kuşkonmaz
Yeşil Fasulye
Maydanoz
Taze Soğan
Tere
Rezene
Pırasa
Beyaz Lahana
Karnabahar
Soğan
Sarımsak
Arpacık Soğanı
Mantar
Enginar
Çin Lahanası
Kereviz
Şalgam
Turp
Meksika Turpu
Salatalık
Bal Kabağı
Kırmızı Biber
Domates
Patlıcan
Yeşil Biber
Su Kestanesi
Meyveler:
Avokado
Limon
Misket Limonu
Üzüm, Kayısı
Mango
Papaya
Kavun
Ananas
Kuru Erik
Süt ürünleri:
Süt
Tereyağı
Peynir
Kaymak
Süzme Peynir
Ekşi Krema
Yoğurt
Glütensiz tahıllar bakliyatlar:
Pirinç
Soya
Patates
Karabuğday
Maş Fasulyesi
Tef
Kinoa
Ararot
Amarant
Keten Tohumu
Chia Tohumu
Nohut
Bezelye
Mercimek
Fasulye
Barbunya
Soya Fasulyesi
Glütensiz kuru yemişler:
Fındık
Fıstık
Badem
Ceviz
Leblebi
Glütensiz unlar:
Hindistan Cevizi Unu
Badem Unu
Fındık Unu
Esmer Pirinç Unu
Mısır Unu
Patates Unu
Kestane Unu
Pirinç Unu
Glütensiz yağlar:
Hindistan Cevizi Yağı
Saf Zeytinyağı
Susam Yağı
Ot ile Beslenen Hayvanların İç Yağları
Ghee - Hayvansal Hint Yağı
Avokado Yağı
Badem Yağı
Ceviz Yağı
Ayçiçek Yağı
Mısır, Fındık ve Kanola Yağları
Glüten niye zararlıdır? Glüten zararları:
Son yıllarda glütensiz beslenmeye yönelik diyetler ortaya çıktı. Ancak bilimsel çalışmalar glütenin herkes için zararlı olup olmadığına yönelik kesin veriler sunmuyor. Bu konuda pek çok tartışma bulunuyor. Çölyak hastalığı olanların glüten tüketmemesi gerektiği ifade ediliyor. Glüten alerjisi olmayanların ise ölçülü şekilde bu ürünleri tüketebileceği ifade ediliyor.