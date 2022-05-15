Glüten nedir? Glütensiz ürünler neler?

Glüten içeren ürünlerden uzak durmak isteyenler ‘Glüten nedir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, glüten tüketmek zararlı mı?

Glüten nedir?

Glüten, buğday içerisinde yer alan ve un öz değerlerini en fazla içeren protein grubudur. Unun içerisinde yaş glüten değeri 28-32 arası ideal olup eksikliği durumunda iyi buğday ile karıştırılarak veya kuru glüten ilavesi ile istenen değerlere ulaşılabilir. Kuru glüten, buğday nişastası üreticilerinin yakın geçmişe kadar teknoloji yetersizliğinden dolayı elde edilmesi zor olan ancak bugün un sanayi, dayanıklı unlu mamüller, ve balık yemi başta olmak üzere yem sanayinde kullanılan bir sanayi hammaddesi haline gelmiştir.

Yem sanayisindeki kullanımı özellikle balık yavru yemlerinde 2 mm'nin altında yer alan ıslak ürünlerinin imalinde avantaj sağlamaktadır. Son yıllarda birçok yem üreticisi tarafından tercih edilmektedir.

Kullanımının sınırlı veya kontrollü olması gerekliliği Çölyak hastalığının bu protein grubuna karşı hassasiyetinden kaynaklanmaktadır. Batı ülkelerinde hazır gıdalarda, içindekiler listesinde belirtilmesi gereken belli bir oranın üzerinde risk taşıyan alerjenlerin başındadır.

Glütensiz ürünler neler?

Sebzeler:

Kıvırcık Salata

Marul, Brokoli

Ispanak

Karalahana

Pazı

Yonca Filizi

Brüksel Lahanası

Kuşkonmaz

Yeşil Fasulye

Maydanoz

Taze Soğan

Tere

Rezene

Pırasa

Beyaz Lahana

Karnabahar

Soğan

Sarımsak

Arpacık Soğanı

Mantar

Enginar

Çin Lahanası

Kereviz

Şalgam

Turp

Meksika Turpu

Salatalık

Bal Kabağı

Kırmızı Biber

Domates

Patlıcan

Yeşil Biber

Su Kestanesi

Meyveler:

Avokado

Limon

Misket Limonu

Üzüm, Kayısı

Mango

Papaya

Kavun

Ananas

Kuru Erik

Süt ürünleri:

Süt

Tereyağı

Peynir

Kaymak

Süzme Peynir

Ekşi Krema

Yoğurt

Glütensiz tahıllar bakliyatlar:

Pirinç

Soya

Patates

Karabuğday

Maş Fasulyesi

Tef

Kinoa

Ararot

Amarant

Keten Tohumu

Chia Tohumu

Nohut

Bezelye

Mercimek

Fasulye

Barbunya

Soya Fasulyesi

Glütensiz kuru yemişler:

Fındık

Fıstık

Badem

Ceviz

Leblebi

Glütensiz unlar:

Hindistan Cevizi Unu

Badem Unu

Fındık Unu

Esmer Pirinç Unu

Mısır Unu

Patates Unu

Kestane Unu

Pirinç Unu

Glütensiz yağlar:

Hindistan Cevizi Yağı

Saf Zeytinyağı

Susam Yağı

Ot ile Beslenen Hayvanların İç Yağları

Ghee - Hayvansal Hint Yağı

Avokado Yağı

Badem Yağı

Ceviz Yağı

Ayçiçek Yağı

Mısır, Fındık ve Kanola Yağları

Glüten niye zararlıdır? Glüten zararları:

Son yıllarda glütensiz beslenmeye yönelik diyetler ortaya çıktı. Ancak bilimsel çalışmalar glütenin herkes için zararlı olup olmadığına yönelik kesin veriler sunmuyor. Bu konuda pek çok tartışma bulunuyor. Çölyak hastalığı olanların glüten tüketmemesi gerektiği ifade ediliyor. Glüten alerjisi olmayanların ise ölçülü şekilde bu ürünleri tüketebileceği ifade ediliyor.