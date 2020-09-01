  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Global'in stratejik ortağı Dalınç Arıburnu TikTok'a talip oldu
Ekonomi

Global'in stratejik ortağı Dalınç Arıburnu TikTok'a talip oldu

Global Yatırım Holding’in stratejik yatırımcısı Centricus, Çinli video uygulaması TikTok’a talip oldu - Centricus teklifi, ABD merkezli bir diğer video ve müzik tabanlı sosyal medya uygulaması Triller ile ortaklaşa sundu - Toplam 20 milyar dolarlık teklif, 10 milyar dolar nakit ve 10 milyar dolarlık kar ortaklığı içeren bir paket olarak iletildi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 16:35:16 -
Global'in stratejik ortağı Dalınç Arıburnu TikTok'a talip oldu

İSTANBUL (AA) - Türk yatırımcı Dalınç Arıburnu'nun kurucu ortağı olduğu Londra merkezli alternatif yatırım platformu Centricus, son dönemde satışı gündemde olan video uygulaması TikTok'u satın almak için masaya oturdu.

Centricus'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Global Yatırım Holding'in stratejik yatırımcısı Centricus, Çinli video uygulaması TikTok'a talip oldu.

Türk Yatırımcı Dalınç Arıburnu'nun kurucu ortağı olduğu İngiltere merkezli alternatif yatırım platformu Centricus, WalMart ile birlikte Microsoft'un ve Oracle'ın da satın almak istediği TikTok'un ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan'daki operasyonlarını almak istiyor.

Verilen bilgiye göre, Dalınç Arıburnu'nun kurduğu Centricus'un aralarında Katar Kraliyet Ailesi ve Japon Softbank'ın da olduğu küresel yatırımcıları bulunuyor.

Centricus, Global Yatırım Holding’te yüzde 31,2'lik hisse ile stratejik yatırımcı olurken, Arıburnu'da yönetim kurulunda yer alıyor.

Centricus teklifi, ABD merkezli bir diğer video ve müzik tabanlı sosyal medya uygulaması Triller ile ortaklaşa sundu. Toplam 20 milyar dolarlık teklif, 10 milyar dolar nakit ve 10 milyar dolarlık kar ortaklığı içeren bir paket olarak iletildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur

Haddini aşan İsrail basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi halde sonunun Muamme..
Tırmanan gerilim sonrası Almanya ve Fransa’dan yeni Türkiye açıklaması! Tarih verdiler
Dünya

Tırmanan gerilim sonrası Almanya ve Fransa’dan yeni Türkiye açıklaması! Tarih verdiler

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı koruyan Fransa ve Almanya’dan Türkiye açıklaması geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ’Tansiyonun düşmes..
ABD'li uzman açıkladı: Erdoğan'ın asıl amacı yeni bir Türk imparatorluğu kurmak
Gündem

ABD'li uzman açıkladı: Erdoğan'ın asıl amacı yeni bir Türk imparatorluğu kurmak

ABD'li tarih uzmanı Joseph Ricci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybedilen Osmanlı topraklarını geri alarak yeniden büyük bir Türk imparatorluğu ..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı