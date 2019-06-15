0553 313 94 23

Global Somali Diaspora Konferansı’nın 3’üncüsü İstanbul’da düzenleniyor

Türkiye’nin küresel insani kalkınma hedefleri kapsamında kamu diplomasisi desteği sağladığı Somali ile Türkiye arasındaki devletlerarası ilişkilerin ulaştığı düzeyden hareketle, GSD’nin 3’ncü uluslararası konferansı Yunus Emre Enstitüsü’nün desteğiyle İstanbul’da düzenleniyor.

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:17
Global Somali Diaspora Konferansı’nın 3’üncüsü İstanbul’da düzenleniyor

Türkiye’nin küresel insani kalkınma hedefleri kapsamında kamu diplomasisi desteği sağladığı Somali ile Türkiye arasındaki devletlerarası ilişkilerin ulaştığı düzeyden hareketle, GSD’nin 3’ncü uluslararası konferansı Yunus Emre Enstitüsü’nün desteğiyle İstanbul’da düzenleniyor.



17 Haziran tarihine kadar devam edecek olan 3’üncü Uluslararası Global Somali Diaspora (GSD), Yunus Emre Enstitüsü’nün desteğiyle İstanbul’da gerçekleşiyor. 2014 yılında İstanbul’da kurulan GSD, diasporada yaşayan yaklaşık 3 milyon Somalili’nin birbirleri ile irtibatını artırmayı, ortak problemlerini çözmek için güçlerini birleştirmeyi, çeşitli imkanlar oluşturmak ve anavatanlarına katkı sağlamayı amaçlıyor.


Konferansta, ulusun yeniden şekillendirilmesi, Diaspora’nın perspektifi, gençliğin perspektifi, millet yapılanması için Somali gençliğinin çabaları nasıl birleştirilebilir, Somali sanayisini aktifleştirmenin metodları, iş dünyasının Somali’nin yeniden inşasındaki rolü, Somalili profesyonelleri, girişimcileri ve iş insanlarını maksimum faydada buluşturmanın yolları ve İslam işbirliği konularına değinildi.



Konferansa Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Mohammed Gulaid, Somali Ticaret Bakanı Abdullahi Ali Hassan, Somali İnsani İşlerden Sorumlu Bakan Hamza Said Hamza, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nda Devlet Bakanı Abdülkadir AhmedKeyr Abdi, Somali Türkiye Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed,Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü’nden Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, GSD Başkanı Jawaahir Daahir başta olmak üzere devlet protokolünün yanı sıra Global Somali Diaspora kuruluşu üyeleri, Somali kökenli önemli bilim adamları, fikir önderleri ve Uluslararası anlamda Somali açısından önemli birçok isim katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konferansa gönderdiği mesajında, Türkiye’nin Somali halkının yanında yer aldığını ve bundan sonra da Somalili kardeşlerini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.



"Afrika’da en büyük hastanelerden bir tanesini inşa ettik"


Somali’nin uluslararası arenada yeniden inşası, ekonomi, siyasi, çevre konularının çok yönlü ele alındığı konferansta konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "Afrika’da Somali’yi öncelikli ülkelerden biri olarak görüyoruz. En büyük büyükelçiliklerimizden bir tanesi Mogadişu’da kuruldu. Afrika’da en büyük hastanelerden bir tanesini inşa ettik. Biz bunu, insani ve girişimci dış politikamızın bir parçası olarak da yapıyoruz. Bugüne kadar Somali’de, gerek TİKA gerek Yunus Emre Enstitüsü gerek Yurtdışı Türkler, gerek Dışişleri Bakanlığının çeşitli kurumlara yapmış olduğu yardımlar 1 milyar dolara ulaştı. Her alanda; ordunun eğitiminden tarıma kadar, okulların niteliğinin arttırılmasından sağlık sistemine kadar Türkiye, Somali halkına ve Afrika’ya yardıma devam ediyor. Bugün burada gördük; Somali halkı, Türkiye’nin yardımını takdir ediyor ve Türkiye’yi bir model ülke olarak görüyor. Türkiye denildiği zaman çok ciddi şekilde heyecanlanıyorlar. Türk Hükümeti’nin ve Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu desteğe müteşekkirler" açıklamasında bulundu.



"Türkiye’nin diaspora tecrübesini onlarla paylaşarak daha müreffeh Somali oluşması çalışıyoruz"


Prof. Dr. Şeref Ateş de "Özellikle Yunus Emre Enstitüsü Londra ile ABD ofisi Somali için iş birliği halinde. Somali Diasporası şu anda dünyada 3 milyondan fazla insana sahip. Bu insanların çoğu Türkiye’ye yakın insanlar. Türkiye’nin politikalarını, Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’nin çıkarlarını destekleyen insanlar. Yurtdışında sadece yabancılara değil, aynı zamanda bize yakın olma ihtimali olan insanlarla ilişki ve iletişim çok önemli. Bu açıdan da dünyanın her tarafında yaşayan Somali Diasporası’nı, Yunus Emre Enstitüsü olarak İstanbul’a davet ettik. 4’üncüsü düzenleniyor. Kuruluşu ise Türkiye’nin yardım ve katkılarıyla gerçekleşti. Türkiye’nin diaspora tecrübesini onlarla paylaşarak daha müreffeh Somali oluşması, gelişmiş, güvenli ve barışa önem veren bir Somali ortaya çıkması için kurumsal olarak elimizden gelen her türlü desteği ve katkıyı sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



"Somali Diaspora’sının dünyanın dört bir yanından temsilcileri bulunuyor"


Diaspora hakkında bilgi veren GSD Başkanı Jawaahir Daahir, "Bu senenin 4 teması var. Bunlar; gençlik, uzlaşma, iş dünyası ve çevre temalarıdır. Bu temalar üzerinde hem karşılaştığımız zorlukları hem de geleceğe yönelik çözüm önerilerini ve çözüm fırsatlarını konuşacağız. Çok çeşitli faaliyetlerimiz var. Somali Diaspora’sının dünyanın dört bir yanından temsilcileri bulunuyor. Norveç, İsveç, Danimarka, İtalya, İsviçre, Kuzey Amerika, Afrika, Uzak Doğu ülkeleri gibi bölgelerde mevcuttur. Burada gerek yerel etkileri gerekse global etkileri oluyor. Bunun gibi uluslararası etkinlikler de yapıyoruz. Her yıl çalışmalarımız gerçekleşiyor. Bunun ne gibi etkileri var? Mesela bir yerde kuraklık oldu, ya da bir doğal afet oldu. Güçlerini birleştirerek böyle olaylara çözüm arıyorlar ve yardım götürüyorlar. Diyelim ki bir terör saldırısı oldu. Bu toplantının özelliği, proaktif olmak istememiz. Bir felaket olmadan birlik olalım istedik. Londra’daki Türk Büyükelçisi ve Somali Büyükelçisi bir toplantı yaptılar. Döndüğümüz zamanda Türk ve Somali toplulukları görüşecekler ve bundan sonra neler yapacaklarını konuşacaklar" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 15:17
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafik kazalarının ülke ekonomisine yıllık maliyeti 39 milyar TL
    1. Trafik kazalarının ülke ekonomisine..
    2. Mantardan zehirlenen yaşlı kadın..
    3. Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı..
    4. Samsun’da zincirleme kaza ucuz..
    5. 497 özel harekatçı, komiser yardımcısı..
    6. Suriye’deki çatışmada 3’ü sivil olmak..
    7. Başkan Ensari’nden YKS mesajı
    8. Yağmur sularını temizlerken elektrik..
    9. İBB'den CHP'li Tuncay Özkan'a tokat..
    10. Valilikten onursuz homolara yasak!
    11. Gemlik Ülkü Ocakları açıldı
    12. Ampute Milli Futbol Takımı'na ev..
    13. Nallıhan Hoşebe mesire alanında..
    14. Jandarma Komutanı Özdurhan’dan Başkan..
    15. Bosna Savaşında diri diri yakılan..
    16. Vali’den 10 öğrenciye karne hediyesi..
    17. Isparta’da Jandarma’nın gurur günü
    18. Karneyi alan Hayvanat Bahçesi’ne koştu
    19. ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ beşinci..
    20. Dünya Çevre Günü etkinlikleri Doğa..
    21. İnesmek kursiyerleri hünerlerini..
    22. Van’da pitbull cinci köpek bulunduran..
    23. Meteorolojiden 4 il için kuvvetli..
    24. SGK emeklilik prim sorgulama |..
    25. Ümraniye'de zincirleme trafik kazası:..
    26. Yaralı köpeğe önce çocuklar, sonra..
    27. ABD'de 261 şişe burunlu yunus kıyıya..
    28. Karacabeyspor’da Hasan Şermet ile..
    29. Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri..
    30. İznik’te “Süper Enduro” heyecanı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu