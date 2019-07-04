Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde ülkemizde ve dünya genelinde kesintiler yaşanmasının ardından açıklama yapan Ulaştırma Bakanlığı'nın, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." şeklindeki ifadesi üzerine "global ne demektir" sorgulaması yapılır. Global kelimesinin anlamı merak edildi. Peki global ne demektir? Sizler için araştırdık...

Global ne demektir?

Global, Küresel demektir. Programlama dillerinde global değişkenler, değişkenin yerel değil genel olduğunu ifade eder.

Küresel nedir?

Küre ile ilgili olan

Küre biçiminde olan, kürevi

Dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen, global