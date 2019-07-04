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Global ne demektir?

Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde ülkemizde ve dünya genelinde kesintiler yaşanmasının ardından açıklama yapan Ulaştırma Bakanlığı'nın, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." şeklindeki ifadesi üzerine "global ne demektir" sorgulaması yapılır. Global kelimesinin anlamı merak edildi. Peki global ne demektir? Sizler için araştırdık...

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:26
Global ne demektir?

Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde ülkemizde ve dünya genelinde kesintiler yaşanmasının ardından açıklama yapan Ulaştırma Bakanlığı'nın, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." şeklindeki ifadesi üzerine "global ne demektir" sorgulaması yapılır. Global kelimesinin anlamı merak edildi. Peki global ne demektir? Sizler için araştırdık...

Global ne demektir?

Global, Küresel demektir. Programlama dillerinde global değişkenler, değişkenin yerel değil genel olduğunu ifade eder.

Küresel nedir?

Küre ile ilgili olan
Küre biçiminde olan, kürevi
Dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen, global

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 00:26
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