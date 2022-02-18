Gliserin nedir, ne işe yarar? Gliserin yağı nasıl kullanılır?

Gliserin nedir niçin kullanılır?

Koruyucu bir madde de diyebiliriz. Suyla homojen bir karışım oluşturabilen gliserin, başta sabun olmak üzere, birçok temizlik malzemesinin üretiminde kullanılır. Tatlı aroması ile dondurma ve şekerli paketli gıdalarda da kullanılır. Koruyucu özelliği sayesinde ürünlerin raf ömrünü uzatır.

Gliserin faydaları nelerdir?

Cildi nemlendirir. Gliserin cilt üzerinde çok etkili bir nemlendiricidir.

Cildi Pürüzsüzleştirir.

Su Dengesini Korur.

Cildi besler.

Cilt Görünümünü Geliştirir.

Cildi iyileştirir.

Cildi korur.

Saçlara canlılığını geri kazandırmak için uygulanan gliserin, özellikle kuru ve kırılgan hale gelmiş saçları onarır. Peki, gliserin saça nasıl uygulanır?

İşte içerisinde gliserin olan saç maskesi tarifi

Nemlendirici maske

Malzemeler:

1 çorba kaşığı nebatsal gliserin

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı bal

Hamur kıvamı elde edene kadar geniş ağızlı bir kap içinde tüm malzemeleri birleştirin. Karışımı nemli saçlara uygulayın ve 20 dakika bekletin. Belirtilen müddet geçtikten sonra, soğuk su ile durulayın.

Gliserin yüze zarar verir mi?

Organik olması dolayısıyla gliserinin bilinen herhangi bir zararı veya yan etkisi bulunmuyor. Ancak bu maddenin doğrudan cilde uygulanması, cilt gözeneklerinin tıkanmasına neden olabiliyor. Bu nedenle gliserin içeren ve komedojenik (gözenek tıkayıcı) olmadığı kanıtlanan cilt bakım ürünlerini kullanmanı öneriyoruz.

Gliserin yağı nasıl kullanılır?

Gliserini nemlendirici ve iyileştirici olarak tek başına da kullanabilirsin. Bunun için temiz bir pamuğa biraz gliserin yağı dökmen yeterli. Sonrasında sorunlu bölgelere uygulama yapabilirsin. Fakat çok uzun süre ve düzenli olarak saf gliserin kullanmak gözeneklerin gliserin dolmasına sebep olabilir.