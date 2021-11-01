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Gündem Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin perde arkası! Skandalı öğrenen Erdoğan yurda döndü
Gündem

Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin perde arkası! Skandalı öğrenen Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi nedeniyle gittiği Roma'dan sonra başka bir program için İskoçya'nın Glasgow kentine gidecekti. Ancak diğer dünya liderlerine uygulanan güvenlik protokolünün Türkiye için uygulanmaması kriz çıkardı. Bu ayrımcılık üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Glasgow programını iptal ederek dün gece yurda döndü.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 12:13:00 - 2021-11-01 12:22:52
Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin perde arkası! Skandalı öğrenen Erdoğan yurda döndü

G20 Liderler Zirvesi için Roma'ya giden ve iki gün boyunca burada temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece yurda döndü. Roma'dan İskoçya'nın Glasgow kentine gitmesi beklenen Erdoğan'ın gezisini iptal etme nedeni ise bugün ortaya çıktı.

Güvenlik protokolü kriz çıkardı

İngiltere merkezli medya kuruluşu Middle East Eye'dan (MEE) Ragıp Soylu'nun haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin istediği güvenlik protokollerinin çoğunun karşılanmaması sebebiyle geziyi iptal etti.

Ayrımcılık yapıldığı öne sürüldü

ABD Başkanı Biden'a Roma'da uygulanan 85 araçlık güvenlik protokolü, Glasgow'da da karşılanacakken, Türkiye'nin yaptığı talebin onaylanmaması tepki çekti.

Gece yarısı yurda döndü

Türk heyeti protokolün ABD heyetine nasıl uygulanıyorsa Türkiye'ye de öyle uygulanması gerektiğini savundu. Aksi takdirde Glasgow'a gidilmemesine karar verildi. Ancak pazar günü İskoç makamlarından olumsuz yanıt gelince, Glasgow seyahati iptal edildi. Bunun üzerine Erdoğan Roma'daki G20 zirvesinin ardından yurda döndü.

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